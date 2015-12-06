黄金周评：非农意外成就“大反攻” 下周看多头能否乘胜追击

11月30日至12月4日当周黄金市场综述：本周金融市场迎来一连串重磅事件，欧洲央行利率决议和美国11月非农都给市场带来了大行情，黄金也从中“找回了些许自信”。本周四，欧洲央行利率决议公布，德拉基公布的宽松措施力度不及市场预期，欧元/美元随后狂飙逾400点，这也沉重打击了美元的“气焰”。周五美国11月非农虽然表现强劲，但是这仍难以阻止黄金的大反弹，在空头回补和美元疲软的因素推动下，现货黄金大涨20美元，最高触及1088.60美元/盎司。

现货黄金 日线图

国际金价当周开于1058.20美元/盎司，最高触及1088.60美元/盎司，最低下探1046.26美元/盎司，收盘报1084.70美元/盎司，较上周收盘上涨近30美元。

国际银价开于14.06美元/盎司，最高上探14.62美元/盎司，最低触及13.82美元/盎司，收于14.52美元/盎司，较上周收盘上涨0.46美元。

当周要闻盘点：

黄金踏浪下跌迎反弹 两日游后再遭打压

受到空头回补提振，国际黄金周一出现意外上涨，涨幅达到1%。另外，也有部分声音认为人民币正式纳入SDR一篮子货币之后对美元霸主地位可能构成一定威胁，中国方面传来的利好消息也可能让黄金受益。但过去一个月黄金一路踏浪下行，累计跌幅达到7%。黄金赶在11月最后一天发飙，是否就此意味着金价经过一轮大跌后在1052/54水平试图触底反弹？其实不然，在本周两大重磅事件引擎即周四(12月3日)的欧银例会和周五美国非农数据公布前，黄金任何的反弹可能都是不堪一击的，金价上行拉升主要因空头回补和冲动型买盘所致。这也就是说，黄金筑底反弹预期恐怕得等待美联储(FED)利率决议公布后才能见真章。

不过，黄金在周初两个交易日反弹之后，就再度遭遇空头打压。周三，“小非农”ADP就业报告大幅好于市场预期，再度将美联储(FED)本月加息预期推向了高潮。现货黄金黯然神伤，金价自1067.72附近短线跳水逾10美元，再度跌破1060支撑，下行至1057.36美元/盎司。

数据处理公司ADP周三(12月2日)公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，11月私营部门就业强劲增长，单月升幅创下今年6月以来最高。

作为非农就业数据的前瞻指标，今天的ADP就业增幅强劲增长，或为周五(12月4日)公布的11月就业报告增添福音。周五的美国非农就业报告将是12月15-16日美联储会议之前最后一份重要报告。市场普遍预计，美联储将在12月会议上加息，而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

加拿大丰业银行(Scotiabank)随后表示，黄金反弹受阻于1070阻力附近，只有重新收复上周高位1080或才能吸引买盘跟进。下方关键支撑位于1053，更远支撑位于1045(2010年低位)。黄金目前整体技术结构维持看跌。

欧银决议掀“惊天巨浪” 黄金绝地反击

欧洲央行利率决议掀起市场惊涛骇浪。欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周四宣布将延长QE期限延长至2017年3月，但该央行同时也上调了欧元区GDP增速预期，并将通胀前景小幅下修，市场此前预期的大幅下调利率幅度和加码QE宽松预期落空。

在欧洲央行新闻发布会期间，欧元/美元逆天暴涨，报复性反弹逾350点至1.0890，刷新四周高位。美元指数则暴跌至98.26，创11月6日以来最低水平。现货黄金日内也成功翻红，金价反弹至1062.95，逼近日内高位至1063.03。

欧央行行长德拉基宣布了新一轮的宽松举措，也即市场所称谓的“QE2”，包括：1)下调隔夜存款利率10个基点至-0.3%，符合预期；2）延长QE购债计划至2017年3月，或更长，QE将一直持续到通胀的调整与目标一致；3）将扩大QE计划下资产购买的范围，将购买地区、地方政府的债务。

德拉基表示，“QE将一直持续到通胀的调整与目标一致。欧洲央行的中期通胀目标为2%，但是11月CPI初值仅0.1%，德拉基坦诚“工作人员预估显示通胀率面临下行风险。”

欧洲央行货币政策决议公布前，英国《金融时报》误报欧洲央行维持利率不变，受此影响，欧元暴涨、美元指数暴跌。但随后欧洲央行于20:45宣布降低存款利率10个基点至-0.3%，《金融时报》也发表更正声明称此前消息为“错误”，欧元应声回落，美元跌幅缩小。

非农坚挺黄金我行我素 多头斩获20美元

美国劳工部(DOL)周五(12月4日)公布的数据显示，美国11月非农就业人数增加21.1万人，高于市场预期的增加20.0万人，同时11月失业率持稳于5.0%。

数据显示，美国11月非农就业人数增加21.1万人，预期增加20.0万人，前值增加27.1万人；美国11月份失业率为5.0%，预期为5.0%，前值为5.0%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加29.8万人。

同时，美国11月平均每小时工资月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.4%；美国11月平均每小时工资年率上升2.3%，前值为上升2.5%。

路透社评美国11月季调后非农就业数据称，11月非农就业人口好于预期，且前值被上修，表明美国经济增长具有弹性，此外失业率维持在7年半低位，当前已处于多数美联储官员认为的接近充分就业的水平，更是很大程度上为美联储在12月会议上开启加息进程亮了“绿灯”。

现货黄金在非农发布之后一度自1070附近下挫至1063.50美元/盎司，但OPEC消息发布之后黄金反弹拉升至1188.60美元/盎司，较隔夜低点反弹40美元，创4月份以来最大盘中涨幅。

黄金在周四已经创造新的五年半低位，一度跌至1046.20美元/盎司。但空头阵营过度臃肿，市场在非农就业报告尘埃落定之后反而情绪得到缓和。而周四欧元大幅上涨，压低美元指数，黄金近期一直与美元指数有负相关关系，此次尽管慢了半拍，但在周末前空头回补的势头中，黄金仍然对美元指数下滑再次做出负相关的反应。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)分析师Tai Wong表示，“市场目前已经基本接受了12月美联储将会加息的事实，同时也接受了美联储本次加息之后下一次加息可能相当遥远的这一信息。在这一种情绪影响下，黄金市场情绪回升。”