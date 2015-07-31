新西兰银行：美元8个货币对中有6个做多

新西兰银行(BNZ)撰文公布了该行外汇动能模型给出建议的仓位报告。

内容如下：

模型不再一边倒地建议投资者做空纽元。出现了新增的纽元/澳元多头仓位。

美元仍是主要看多的货币。在美元相关的8大货币对中，做多美元的有6个货币对，另外两个货币对持中性观点。

不过，由于美元近期动能逐步中性，这些仓位的回报率并不令人印象深刻。

澳元/美元：6月29日在0.7598入场的空头持有，现有回报率3.9%，止损设于0.7450。

欧元/美元：7月16日在1.0916入场的空头持有，现有回报率-0.7%，止损设于1.1129。

美元/日元：7月21日在1.0916入场的空头持有，现有回报率-0.7%，止损设于1.1129。

美元/瑞郎：7月2日在0.9503入场的多头持有，现有回报率1.8%，止损设于0.9515。

美元/加元：7月1日在1.2563入场的多头持有，现有回报率3.1%，止损设于1.2862。

北京时间7月31日10:27，澳元/美元报0.7300/03，欧元/美元报1.0938/40，美元/日元报123.95/00，美元/瑞郎报0.9677/80，美元/加元报1.2994/97。