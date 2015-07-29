金市低迷所传递的信息——大跌已改变金融方程式

对于金价跌破1100美元并直奔千元关口的低迷态势，很多分析人士将原因归咎于基本面，诸如矿企关闭，供需形势等等，也有投资者认为大跌始于技术面，因为长期上升趋势和均线失守。不过黄金市场的低迷同时还传递着另外的信息。

金市往往伴随着通胀一并提升，例如，在大萧条后的首次复苏阶段，金价大幅上涨，而物价最终也被带升，不只是因为黄金受到更大的需求的助推以及商品价格往往能够与经济强势协同上涨，美联储为提振经济向前所创造的流动性也有助支撑金价。

但这次“规律”却未见生效，通胀非但没有启势，反倒是实际有所降温，当黄金买家看到这些，他们进一步抛出黄金，进而导致价格螺旋式下跌。

而央行也在此时“计划”将利率从极端低位开始上调，因料美联储将收紧货币政策，长期利率在提升。而这就让固定收益证券显得比黄金和其他没有“利息”的商品更具投资价值。很自然的，黄金遭到投资者舍弃，价格跌势更甚。

利率提升令美元资产成为香饽饽，与此同时，人们将黄金作为避险投资的需求也被削弱。希腊和债权方达成的所谓援助协议进一步掼压金价。

美国2季度经济数据印证经济复苏依然处在正轨，这让其他投资，例如房产等的吸引力盖过黄金。

不过投资者需要警惕的是，金价跌势也会就此“一帆风顺”地演绎下去，市场总会发生“意外情况”。全球各国皆是如此，这还是会把各路资金引入到黄金等贵金属市场，速度可能就和流出的情况一致。换句话说，波动性将伴随着黄金价格。

当前金价的跳水速度快过以往，并把价格打压到最近一次经济萧条以来所未见的水平。

但不必担心，金价崩溃对于经济和投资个人不会产生太大影响，除非你所经营的业务就是黄金矿企，或者你从事了错误方向的黄金交易。