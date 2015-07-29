一张图凸显石油巨头的困境

石油巨头英国石油公司(BP)周二(7月28日)公布的第二季度利润不及分析师预期。在业绩发布后举行的业绩电话会议上BP公布了投资者演示材料，其中包含的一张图表凸显出该石油巨头在现金枯竭之际所面临的困难。

从下图中可以看出，2015年上半年，出售资产和基本现金流不能满足资本支出和股息。

在与投资者的电话会议上，BP首席执行官(CEO)Bob Dudley花费相当长时间来突出将如何削减成本并出售更多资产。

BP声称，今年对项目的投资将“少于”200亿美元，而不是在3个月前所说的“超过”200亿美元。在这一方面BP并不“孤单”。

同样在周二公布业绩的挪威国家石油公司(Statoil)将2015年计划中的开支进一步削减5亿美元，至175亿美元，而去年为200亿美元。

Dudley在一份声明中指出：“外部环境充满挑战...过去数周内，受全球供应过剩、经济形势疲软以及伊朗和协议达成等多重利空影响，国际油价下跌显著。我认为将BP公司的市场定位调整到适应低油价环境才是正确的。”

油价在过去一年持续暴跌，自6月份以来，西德克萨斯中质油价格已下跌大约20%，本周一曾触及4个月低位，暗示油价的下行趋势远没有结束。

随着道达尔(Total SA)、荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell Plc)、埃克森美孚石油(Exxon Mobil Corp.)和雪佛龙(Chevron Corp)本周向投资者公布其开支计划的最新情况，对成本的关注可能会加强。

多数分析师们预计，主要石油公司未来将进一步削减开支。