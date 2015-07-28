金价小幅波动谨慎等待FOMC会议 汇丰称金价将接近1000

周二(7月28日)金价继续在接近五年低点的水平附近，在市场对美联储升息有预期的情况下，显现出了投资者们的犹豫不决。周二亚盘金价最低触及1092美元/盎司，午市在1094附近小幅波动。

由于本周有美联储FOMC会议，因此市场表现得非常谨慎。

周一全球股市遭遇“黑色星期一”，尤其中国股市遭遇了2007年以来最大单日跌幅。但即使如此，黄金市场受到的避险需求推动仍然非常有限，金价尽管一度回升到1100美元/盎司上方，但最终没有支撑住，仍然跌破了该水平。

周一亚太股市全线走低，日股日经225指数收盘跌0.9%至20350.1点，台湾股市收盘跌2.4%，至8556.68点。中国股市再度遭遇“滑铁卢”，上证综指收盘暴跌345.35点报3725.56点，跌幅达到8.48%，创下自2007年2月27日来的最大单日跌幅。

欧洲各主要股指全线周一全线大跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.2%，至1529.77点的两周低位。英国富时FTSE 100指数收低1.13%，法国CAC指数收跌2.57%，德国DAX指数大跌2.56%。

此外，美国股市周一下挫，Nasdaq指数下跌近1%，此前中国股市录得八年来最大单日跌幅，对全球第二大经济体经济成长降温可能拖累其贸易伙伴的担忧加重。

澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya表示：“即使在中国股市大跌的情况下，黄金市场却仍然很意外的没能获得什么避险需求的支撑。”

汇丰银行(HSBC)周一下调了今年和明年的金价预期，认为短期金价会承压，并且将会跌到非常接近1000美元/盎司的水平，此后才会回升。

黄金市场今年以来一直都因为市场对美联储升息的预期而承压。

Thianpiriya表示：“我们仍然认为美联储会在第四季度升息，届时将是黄金大受打击的时候，金价会有进一步下跌。”他表示，金价下行如果再次跌破1080美元/盎司水平，那么会跌至1045的支撑水平。

周一晚间公布的美国耐用品数据表现良好，使得金价上行受到压力。

周一公布的美国耐用品订单数据超过市场预期，整体数据受到波动较大的飞机订单影响大幅上升3.4%，扣除飞机之后的耐用品增长达到0.9%。显示美国商业信心正在稳步提高。

美国商务部(DOC)周一(7月27日)公布的数据显示，6月除飞机的非国防资本货物订单上涨0.9%，5月修正后为下降0.4%。

另外，香港政府统计处周一数据显示，6月份由香港净流入中国内地的黄金量月率大减47.6%，为自去年8月以来最少；此前短暂回升一个月后，再次下跌。

数据显示，6月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为47861公斤（47.861吨），月率跌36.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自5月的70846公斤降至6月的37146公斤。

今年上半年，由香港净流入中国的黄金量为370252公斤，年率减少17.2%。