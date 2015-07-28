“黑色星期一”席卷全球股市 黄金绝境中或迎机遇？

国际现货黄金周二(7月28日)亚市盘初继续承压在1100美元下方。周一随着美联储7月会议召开在即，年内加息的预期急剧升温，金价欧洲时段开启跌势，盘中一度触及1188美元。与此同时，众多投行也一致看空金价至1000美元大关，COMEX期金头寸首次转为净空头。不过，近日全球股市发生剧烈震荡，可能刺激黄金的避险情绪升温。

美国数据再创佳绩 金价离1100渐行渐远

周一公布的美国耐用品订单数据超过市场预期，整体数据受到波动较大的飞机订单影响大幅上升3.4%，扣除飞机之后的耐用品增长达到0.9%。显示美国商业信心正在稳步提高。

美国商务部(DOC)周一(7月27日)公布的数据显示，6月除飞机的非国防资本货物订单上涨0.9%，5月修正后为下降0.4%。

素有美联储通讯社之称的华尔街日报记者Hilsenrath称，虽然美国经济在第一季度收缩后正温和增长，企业也在以稳健的步伐招兵买马，但通胀仍持续低于美联储2%的目标，美联储官员希望在加息前对通胀上升有更大把握。

数据公布后，美元指数并未受到提振，且一度下跌近1%，国际金价则从日低1088美元反弹至1100美元附近，但随后再度回落至1090美元。

部分分析人士认为，美元涨势缺乏除美联储加息之外的实际支撑。另有一些美国官员指出，美元走强可能会影响美国经济复苏走势。

美联储引发蝴蝶效应 全球股市暴跌陷“信心危机”

上周末美联储爆出“乌龙事件”，联储因疏忽在其官方网站上公布了机密的经济预测数据，数据透露美联储将于年内加息25个基点。该数据是由美联储职员为6月16-17日的联邦公开市场委员会决策会议所准备的。

在美联储7月会议即将召开之际，这个意外消息无疑让市场感到美联储加息脚步正一步步临近，引发了资金从全球风险资产之中逃离，全球股市陷入“风雨飘摇”。

周一亚太股市全线走低，日股日经225指数收盘跌0.9%至20350.1点，台湾股市收盘跌2.4%，至8556.68点。中国股市再度遭遇“滑铁卢”，上证综指收盘暴跌345.35点报3725.56点，跌幅达到8.48%，创下自2007年2月27日来的最大单日跌幅。

欧洲各主要股指全线周一全线大跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.2%，至1529.77点的两周低位。英国富时FTSE 100指数收低1.13%，法国CAC指数收跌2.57%，德国DAX指数大跌2.56%。

此外，美国股市周一下挫，Nasdaq指数下跌近1%，此前中国股市录得八年来最大单日跌幅，对全球第二大经济体经济成长降温可能拖累其贸易伙伴的担忧加重。

素以看空闻名于市场华尔街的策略分析师鲍勃·简尤预计，“今年下半年，全球股市可能会突然出现大幅调整。”他警告称，在今年下半年两个季度，全球股市可能会突然出现大幅调整，幅度在15%至20%。

美联储7月会议来袭

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二(7月28日)将召开维持两天的货币政策会议。北京时间周四02:00将宣布利率决定并发表政策声明，但本次会议不会举行新闻发布会，也不会公布点阵图数据及经济预测。市场关注的焦点将更多集中于政策声明是否会传递9月加息的信号。

目前从华尔街投行和市场人士的预期来看，美联储可能在9月就实施加息，但美联储决策官员内部对具体加息时机却意见不一。美联储自2008年12月以来便维持短期借款利率于近零水平。

零售销售疲弱、6月就业报告令人失望，以及5月企业信心急降，已引发外界担心美国经济正在放缓。但6月消费者物价连续第五个月上升，加上房市数据强劲，可能支持货币政策紧缩。

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)认为开始加息的时间会在今年年底之前，而芝加哥联储主席埃文斯斯(Charles Evans)等鸽派人物认为还需再等等，埃文斯就直言联储要等到2016年年中才能加息。

有“美联储通讯社”之称的Hilsenrath指出，美联储官员在本周四的利率决议上可能仍将短期利率定在近零水平，不过他们可能会给出美联储不断接近加息时点的新暗示。

凯投宏观经济学家Paul Ashworth周五(7月24日)在一份报告中写道，现在预计美联储将在9月和12月加息，将联邦基金利率分别上调至0.50%和0.75%。鉴于美联储称每次会议都有可能加息，且决策层会以数据为依据，我们预计下周的会议不会强烈暗示9月份将加息。

摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家Ellen Zentner和Ted Wieseman在7月20日的报告中写道，鉴于核心PCE价格自6月份会议以来同比增速放缓至1.2%，对于决策层来说，核心通胀率与美联储2%的价格稳定目标之间的差距，是最重大的关键点。美元升值可能导致FOMC合理相信通胀率将在中期回升至2%的时机向后推迟。摩根士丹利预计美联储要等到12月才开始加息。

瑞穗银行(Mizuho Bank)表示，在本周的会议上，美联储货币政策声明不可能偏离近期的政策声明或者耶伦的国会证词。该行在报告中表示，“最可能的结果是，美联储措辞将强调美国经济增长仍处于今年加息的轨道上。”

Comex期金首转净空头持仓 投行剑指1000美元大关

CFTC数据显示，到7月21日结束当周，Comex期金的持仓为净空头11345手。在2006年有数据报告以来，历史上首次进入净空头持仓的状态。

另一方面，此外，上周全球黄金ETF持有量流出了差不多1.1%至1554.4吨，是3月以来最大的单周流出量。

上周五SPDR黄金ETF继续流出，流出了4.48吨，总持有量跌至680.15吨，并且这是该ETF连续7个交易日流入。

道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek表示，积极的美国经济数据将会为美联储会议定下基调，在道明的一份报告中，他警告称，金价可能会跌破1000美元/盎司水平。

巴克莱银行(Barclays)分析师周一(7月27日)表示，黄金在美联储加息的预期之下，仍然会在近期继续承压， 1000美元是成为关键。

德国商业银行(Commerzbank)下调了对今年年底金价的预期，认为届时金价将在1150美元/盎司的水平。但认为中长期金价仍然是会回升的，我们预期黄金市场面临的困难会在美联储升息后有所减弱。”

德意志银行(Deutsche Bank)称，尽管目前金价低迷，但从历史数据来看，金价还不够便宜，其合理价格应当是在1000美元/盎司下方的。

麦格理银行(Macquarie)近日在报告中下调对明年金价的预期达15%至1163美元/盎司。

花旗(Citi)的金属研究和策略主管David Wilson表示：“我认为黄金市场还会进一步下行，尤其是未来几个月，市场在对美联储升息的预期中，因此我认为未来两个月中金价就会跌破1000美元/盎司的水平。”

汇丰银行(HSBC)周一(7月27日)表示，该行此前的预期为每盎司1234美元，金价可能会向着每盎司1000美元下跌，然后才会回升，理由是美联储向加息迈近、美元强劲、低通胀压力以及印度和中国的需求疲软。