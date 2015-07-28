7月28日全球媒体头条：A股暴跌传染全世界 日本发警告

7月28日，全世界都在关注这些事：7月27日，黑色星期一，A股再度暴跌，沪指大跌8.48%创8年来最大单日跌幅。一日之间，沪深两市市值蒸发4.56万亿元！中国股市暴跌登上了多家国际媒体的头版头条。

彭博、路透、金融时报、华尔街日报、CNBC等多家媒体在头版头条位置分析A股暴跌。

No.1 彭博社：中国股市暴跌传染全世界，欧股美股美元齐跌

中国股市今日创出了8年来的最大单日跌幅。中国股市今日大跌的还影响到全球其他国家股市。同时，市场预计美联储或将晚于当前的预期加息，美元遭到抛售。

标准普尔500指数期货下跌，欧洲股市连续5个交易日下跌。在周一早上中国统计局公布的中国上半年规模以上工业企业利润同比下降后，中国股市大跌8.5%。美元下跌0.8%，纽约时间上午早上8点38分，美元对欧元报1.1070，同时美国国债和德国国债在市场需求大增。

No.2 路透社：日本央行副行长警告：中国经济放缓影响日本

日本央行副行长中曾宏(Hiroshi Nakaso)在周一表示，日本的官员必须对中国经济放缓对日本出口所带来的潜在负面影响保持足够的警惕。

他同样指出日本需要注意美联储未来加息所带来的风险。美联储加息会加剧全球市场的波动性，新兴市场将遭受不小的冲击并引发资本外流。

中曾宏表示，尽管中国经济在政府的刺激政策推出后将逐步企稳，但是出口领域和房地产市场的巨大下滑将延长经济增长放缓的时间。

No.3 《纽约时报》：揭秘东南亚海上奴隶的悲惨生活

图注：这艘泰国渔船上的船员包括24多个柬埔寨男孩，其中最小的只有15岁。

泰国宋卡府——朗隆(Lang Long)的苦难之旅从他爬上一辆货车开始。他的家在柬埔寨，因为自家田里种植的稻米不够吃，弟弟妹妹要忍饥挨饿。目睹此情此景，他接受了一名蛇头提供的机会，准备越过边境去泰国做建筑工人。

这本该是他人生的新起点。但是到达泰国的时候，朗隆却被几个武装人员关押了好几天，地点在曼谷东南部十几英里处，北榄府港口附近的一间屋子里。之后他和另外六名移民被赶上了一艘破破烂烂的木船。这是他随后经历的三年悲惨的海上囚禁生活的开始。

No.4 华尔街日报：中国救市好景不长，股市暴跌或让政府失望

中国为防止股市大跌草草筑起的大坝发生了严重的泄漏。

上证综指周一收盘大跌8.5%，创2007年以来最大单日跌幅。上周五中国股市下跌2.4%。政府救市资金支撑的涨幅已经迅速被抹去很大一部分。

这轮下跌一定让中国政府感到特别失望。此前政府官员可能觉得他们终于做到了许多评论人士认为不可能的事情：控制住了股市。此前上证综指较本月早些时候的低点上涨了近18%，波动性也显著下降。但现在，上证综指仅比近期低点高出6%。

在近期上涨行情中发生的一件好事是，融资融券泡沫实现了去杠杆化。沪深两市两融余额从人民币2.27万亿元降至人民币1.44万亿元(约合2,320亿美元)，降幅达36%。但中国股市周一的大跌表明，有更多两融头寸需要解除。

但中国政府救市计划遭到的一个最大的批评是，这样的计划不具可持续性。政府或许曾希望能够给股市带来足够长时间提振，直到经济增长和企业利润增长能够迎头赶上，使得股市估值变得更加合理。

No.5 华盛顿邮报：不是人人都爱希拉里，反对比率首超支持率

希拉里支持率反转，不喜欢她的选民(红色)首次超过支持她的选民(绿色)

根据最新的调查显示，民主党总统参选人希拉里-克林顿可能在2016年11月的总统大选中更加以来非白人族群的选票。

根据周日公布的NBC民调报告显示，希拉里克林顿在一些关键摇摆州中还没有共和党参选人唐纳德-特朗普更受欢迎。在爱荷华州和新罕布什尔州，希拉里净受欢迎率，即喜欢希拉里的选民减去不喜欢她的选民，结果分别是-23和-20。

No.6 英国《金融时报》：政府无需为股市暴跌负责，为何还要救市？

一年又一年强劲而稳定的增长，给中国统治者套上了无所不能的光环。但是，维持这样一个光环是有代价的。

在中国政府采取多重手段救市的三周后，股价再次下挫，上证综指(Shanghai Composite)出现八年来最大单日跌幅。现在北京面临一个不值得羡慕的选择：继续救市，或是摘掉政府无所不能的面具--让股市回归市场。

这是政府本来根本不需要面对的一个两难。政府有足够多的事情需要操心，无需对股市表现承担责任。中国经济正处于转型过程中，目的是摆脱对债务和房地产投资的过度依赖。服务业和家庭支出需要背负拉动需求的更大负担。

No.7 英国《卫报》：希腊前财长泄密--机密录音被公开，引轩然大波

希腊前财政瓦鲁法基斯为其向欧洲其他财长泄露他对于希腊平行银行系统的秘密计划进行了反击。瓦鲁法基斯的辩护起到了作用，并在媒体上掀起了轩然大波。

斯洛伐克对于瓦鲁法基斯的言论进行了反击。法国政府担心柏林可能会给法国政府带来巨大的压力。希腊总理齐普拉斯可能会在12月8日宣布重新进行大选。

希腊前财长泄露机密的录音被公开。

No.8 CNBC：交易员警告：全球市场正在剧烈波动，小心！

芝加哥期权交易所波动指数在近期达到一年来新低后于本周开始上涨，周五大涨5%。期货交易员Andrew Keene表示，恐慌指数的上涨才刚刚开始。

Andrew Keene表示，“我认为恐慌指数将进一步上涨。市场目前有点高而不稳，有可能经历大幅波动的行情。

恐慌指数一般被用于预测标准普尔500指数的波动率，经常被用于所持股票的对冲。恐慌指数一半与市场的走势相悖。

No.9 BBC：印度发生袭警事件，9人遭杀害

印度旁遮普邦发生一起袭击事件，袭击者被安全部队包围在警察局中，袭击事件中9人被打死。

三名袭击者被当场射杀，此外还有6人遭到杀害，包括旁遮普邦的警察局长。警方表示，他们相信袭击者来自印控克什米尔地区。

No.10 CNN Money：克莱斯勒曾错误召回车辆，被罚1.05亿美元

美国联邦安全监管机构周日表示菲亚特-克莱斯勒将为23宗不当召回被罚创纪录的1.05亿美元。

美国高速公路安全管理局表示，克莱斯勒承认违反了联邦安全法律。监管机构要求克莱斯勒重新调查过去几年的召回事件。

No.11 《今日美国》：奥巴马探访“老家邻居”埃塞俄比亚

在结束了对“老家”肯尼亚的访问后，奥巴马又探访“老家邻居”埃塞俄比亚

美国总统奥巴马在周日成为第一位访问埃塞俄比亚的美国总统。奥巴马的此次到访表面了埃塞俄比亚在对抗ISIS中的重要作用，尽管该国的人权问题糟糕。

埃塞俄比亚的一名学生表示，“奥巴马的到访表面埃塞俄比亚是一个投资和进行贸易的安全之地。埃塞俄比亚已经被遗忘了相当长的时间。美国总统的到访将会埃塞俄比亚带来一个新的开始”。

No.12 《日本经济新闻》：日本投资2400亿日元，为菲律宾修铁路

日本政府计划就马尼拉的铁路建设工程，向菲律宾提供2400亿日元的贷款，成为目前日本政府开发援助项目(ODA)贷款数额中最大的一次。这是今年5月，安倍晋三首相提出的新支援战略“亚洲高质量基础设施投资”之后的第一个投资项目。不仅巨大的投资金额成为关注的焦点，同时也将会重视对具有长期持续性成长性项目的支援。此举，将会扩展日本企业在亚洲的商机。

No.13 日本《朝日新闻》：反安保法案游行扩大，妈妈队伍加入其中

针对将于27日加入参议院正式会议审议的安全保障关联法案，其反对游行正不断蔓延中。年轻人通过推特等社交媒体聚集在一起，并扩展到育儿母亲和各地方。

一个由妈妈组成的2千人(主办方数据)队伍26日聚集在东京涩谷，一边喊着“孩子并不是为了杀人和被杀才出生”的口号，一边游行。此外，福冈和京都等地也出现了游行队伍。在东京永田町的另一个2万5千人(主办方数据)团体聚集在一起，包围了国会。

No.14 日本《每日新闻》：TPP谈判新进展--著作权保护时间统一为70年

环太平洋[-9.99% 资金 研报]经济合作协定(TPP)的参加国在针对著作权领域的规则上达成共识，著作权保护时间将定位“作者去世后70年内”，具体细节将在28日美国夏威夷举行的会议中最终敲定。另外针对侵犯著作权的行为，制定了即使作者本人不起诉，负责搜查的机关或普通人都可以进行诉讼的“非亲自控告”规则。这和一直以来的，日本著作权保护规定的保护时间为“作者去世后50年”，以及侵犯著作权仅能施行的“亲自控告”，即必须是拥有著作权的本人诉讼等规则有了很大的变化。

No.15 日本《读卖新闻》：为战后70年讲话苦恼的日本首相

最近，安倍首相正在为8月即将发表的战后70年讲话烦恼着。根据公明党的事前调整，因为需要尽快定下讲话的内容和定位，因此内容由内阁会议决定的建议再次被提起。政府倡导为了表示诚意，不仅会准备外语版翻译，同时讲话内容也将会一直进行修改直至演讲前为止。