原油多头以三年来最快速度撤离市场

就在原油市场重新跌入熊市之前，对冲基金多头以三年来最快的速度撤离了该市场。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在截至7月21日的一周中，投机性WTI原油净多仓骤降28%，多单降至两年低位，而空单大增25%。

随着油价自三月中旬触底反弹，对冲基金一度大幅增加多仓。然而随着反弹在六月结束，投机性多头也逐渐“人去仓空”了：

自6月高点以来，油价下跌超过20%，重新跌入熊市。美国原油产量仍然维持四十年来的高位，而石油输出国组织(OPEC)第一大产油国沙特以创纪录的速度产油，使得原油市场继续处于供过于求的局面。

“沙特在追求自身的利益，”能源咨询公司ESAI Energy Inc负责人ESAI Energy Inc 24日在电话中告诉彭博，“沙特看到美国、伊拉克和伊朗都在增产，沙特也不愿丢掉市场份额。”

与此同时，更广泛的大宗商品也在下跌。由于投资者担忧中国经济放缓和美元升值，追踪22种原材料的彭博商品指数上周跌创十三年新低。

“供应仍然超过平衡原油市场所需的量，”CIBC World Markets商品策略师Katherine Spector上周五在电话中告诉彭博，“我们预计全球原油市场平衡将在下半年和明年改善，但是现在还没有。”

华尔街见闻网站介绍过，摩根士丹利近期对原油市场看得更加悲观，认为本轮油价下跌可能 “比1986年惨烈的多”：

美国页岩油产量增速已开始放缓，然而完全不足以抵消石油输出国组织(OPEC)的增产，自2月以来OPEC增产近150万桶/日。

随着伊朗制裁的解除，和如果利比亚局势改善，美国以外的原油供应可能会继续增长。另外，美国原油产量也可能再次上升。那么，反弹就不像曾经那么确定了，而本轮油价下跌就可能持续三年或者更长时间，“比1986年惨烈的多”。