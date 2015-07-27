欧元/美元7月27日走势分析

周一（7月27日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1005一线附近徘徊。

上周五（7月24日）公布的美国新屋销售降至年内新低，下跌6.8%至48.2万栋，这助推欧元/美元反弹。但基本面未能支持欧元持续上涨，因欧元区PMI不及预期，且法国7月私营部门产出增长放缓至3个月最低水平。但美国7月制造业PMI自53.6升至53.8，创下近2年新低。本周接下来重点关注美联储（Fed）利率决议及希腊援助谈判进展。

技术面看，FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，日图上欧元/美元位于7月高点1.1435以来的下降通道中，当前顶部位于1.1050/80附近，除非突破该水位，否则上行仍被视为修正整理。

与此同时，Bednarik指出，因欧元/美元仍位于20日均线下方，且技术指标重启跌势，此前曾跌至中轴附近，日图继续维持看跌。

而4小时图上看，Bednarik进一步指出，欧元/美元持稳于正在上行的20期均线1.0960上方，且动能指标走高突破100，限制短期下行空间。目前汇价需要加速跌破1.0910支撑位，方能确认再次跌向1.0860。

支撑位：1.0950 1.0910 1.0860

阻力位：1.1020 1.1045 1.1080



