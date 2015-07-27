摩根士丹利：美元、欧元、日元、英镑及澳元本周展望

摩根士丹利(Morgan Stanley)近日撰文公布了美元、欧元、日元、英镑及澳元的本周展望报告。

内容如下：

美元：聚焦美联储 看多

随着希腊和中国风险因素的削减，我们相信市场将再度将更多注意力投向美联储的升息步伐。虽然债券市场的定价显示，首次完整升息25个基点有可能要等到明年年初，但本行的经济学家仍预计美联储会在今年12月升息。因此，我们认为市场短期利率会有修正的空间，这将对美元构成提振。本周市场将关注美联储决议和PCE通胀数据的公布。我们特别建议做多美元兑新兴市场货币、澳元及加元。

欧元：空头回归 看空

希腊不确定性减弱，投资者将对重建欧元空头将感到更为安心。我们建议投资者利用反弹来逢高做空欧元/英镑。德拉基重申了有需要的话，欧洲央行随时准备采取进一步行动。这足够来打压欧元了。特别是如果欧股走高的话，在欧股和欧元负相关性下，欧元将进一步承压。

日元：黑田并不看重进一步宽松 中性

日本央行行长黑田东彦对进一步宽松并不看重。而从7月会议纪要来看，日银委员对2016年上半年能否达成2%的通胀目标感到十分怀疑。考虑到大宗商品价格的不确定性，我们仍看多日元对商品货币。但是我们预计美元/日元及英镑/日元仍将走高。市场对央行利率预期将成为未来几周主导市场的主要因素。

英镑：关注8月通胀报告 看多

迈尔斯的讲话偏鹰，英国央行相信通胀风险上升从而推动升息预期的委员数量也在增加。这些都对英镑构成支撑。市场或许开始准备看到有3个委员会在未来投票赞成升息，因此我们预计英镑在英国央行8月会议和通胀报告下将走高。我们预计部分因素将推高英镑/美元至1.60水平，但是从风险回报率角度来看，做空欧元/英镑是更好的选择。

澳元：追赶跌势 看空

关注史蒂文斯。我们预计澳元/纽元的反弹将完结，因此建议做空该货币对。纽元和加元近几周表现明显弱势，但我们认为澳元会步其后尘，因此有追赶跌势的空间。虽然亚洲股市企稳，但澳元仍将因大宗商品价格下跌而承压。事实上，我们预计澳联储也将维持鸽派。

北京时间7月27日9:41，美元指数报97.15，欧元/美元报1.0992/94，美元/日元报123.65/70，英镑/美元报1.5524/28，澳元/美元报0.7283/87。