7月24日欧元机构观点汇总（亚市）

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日线图：欧元/美元昨日收涨，不过日图在1.1000关口面临关键阻力

1小时图：汇价短线走低，下方支持关注1.0950

综述：欧元/美元继续反弹，不过阻力开始显现

兴业投资

希腊议会通过第二轮改革计划，欧央行官员对第三轮希腊援助方案的达成表示乐观，且欧元/英镑交叉盘大幅走低，推动欧元走强，盘中一度上破1.10关口，但因美国初请失业金人数靓丽回吐部分涨幅，整理于该档附近。希腊政府官员称，下周将决定股市何时恢复交易。周五希腊将与国际债权人进行第三轮纾困谈判，希腊政府希望在8月20日前完成，因届时希腊将要偿还一大笔到期的欧央行贷款。此外，欧元区将公布新一轮制造业和服务业PMI数据，预期数据将显示欧元区经济进一步复苏，或增添欧元乐观气氛，但下周美联储利率决议前预计涨幅有限。

技术面，汇价在1.08一线寻得支持反弹，随机指标自超卖区域回升，显示短线仍有进一步反弹空间，但不破1.1100仍难以扭转颓势。

关键阻力：1.1050/1.1090/1.1100

关键支持：1.0960/1.0920/1.0870

今日建议：

小时图维持在1.10一线整理，仍倾向进一步上行，4小时图正在测试1.10附近，短期仍受多头掌控。日内谨慎看反弹，观望等待逢高做空机会，激进者1.0960一线轻仓做多，看向1.1050附近，并寻求反手做空机会。

邦达亚洲

欧元昨日震荡上行，并一度试探1.1000关口，现汇价交投于1.0990附近。除空头回补持续支撑欧元反弹外，希腊议会昨日通过了国际债权人要求的第二组经济改革措施也对欧元起到了一定的支撑作用。不过欧元的涨势受到晚间美国表现靓丽的经济数据所压制，最终没能一鼓作气突破1.1000关口。良好的美国经济数据令美联储年内加息的预期再次升温。今日关注1.0900附近的支撑情况，上方压力在1.1080附近。

环亚策略

希腊议会周四(7月23日)轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提，希腊退欧风险减弱，欧元兑美元昨日小幅冲高至1.1117高位，为本周首次上行至1.11关口上方，日图 中看汇价多次测试15日均线以及1.1100关口，昨日冲高回落收盘回落，仍收盘于关口下方，今日开盘后汇价关口下方窄幅整理，短线仍重点关注1.1100关口阻力位能否成功突破，突破后有望继续上行1.1045-1.1100区域，支撑位于1.0950以及1.0900关口，日内关注欧元区众多制造业采购经理人指数以及美国新屋销售数据。

NBFforex

从日线上看，隔日亚市开盘后继续走高，欧盘时段在利好因素推动下继续扩大涨幅，尾盘时段触及1.1015一线略有反复，今日开盘后窄幅调整，目前随机指标偏上，日内料将震荡调整。

支撑阻力方面，支撑位于1.0930密集支撑区，1.0860一线，1.0810布林下轨处，阻力位于1.1020布林中轨处，1.1080密集压力区，1.1150一线。