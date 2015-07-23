人民币兑美元盘中走平 离岸价差增大提升套利可能

人民币兑美元即期周四(7月23日)盘中延续窄幅整理，因国际美元略微反弹，中间价小幅下行。

美元/人民币询价系统午盘报6.2093，周三收报6.2095。周三人民币略微高开之后再度被购汇盘打压至6.2095附近，购汇需求仍在。美元/人民币央行中间价定为6.1172，周三中间价为6.1168。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2495，周三尾盘为6.2495。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2144/6.2148，上一交易日尾盘报6.2116。

交易员表示，最新公布的6月及上半年结售汇数据对市场影响有限，人民币表现依然稳定且成交巨大，客盘购汇需求较大，但汇价短期或延续整固态势。

交易员认为，美元指数探底反弹，离岸人民币CNH与在岸价差再度出现逾40个点的价差，增大套利可能性。

一年期掉期美元升水报1,470点，较周三跌2.0%，人民币贬值预期继续缓解。人民币即期成交量再过百亿美元，较周三早盘成交明显放大。

中国国家外汇管理局周四表示，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，2季度资金流出压力是减缓的。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，中国有信心和能力应对外部冲击。

国际汇市方面，美元/日元周四盘初脱离一周低位，纽元大幅走高，此前新西兰联储降息幅度小于预期。英镑上扬，因英国央行(BOE)会议记录暗示加息。市场人士还在揣摩美联储今年加息的时机，本周汇市表现欠缺起伏。

北京时间13:04，美元/人民币报6.2092。