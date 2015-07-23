英央行鹰派倾向提振英镑 美房市美好未来推高美元

美元指数周三(7月21日)借助好于预期的成屋销售数据提振重新向上测试阻力。周三公布的美国成屋销售数据表现超出预期，使市场对美国楼市复苏产生信心。近期希腊债务问题和中国股市暴跌的因素出现缓解，短期影响暂时淡出投资者视野。外汇市场的焦点回到美国经济数据以及美联储加息预期上来。

美联储本周透漏的加息信息并不多，倒是英国央行最近加息的声音越来越高涨。英国央行会议纪要今天公布，纪要内容显示，尽管决策者们在7月稍早一致投票通过维持利率不变，但有迹象显示，更多官员态度进一步朝加息偏移。英国如果升息，将是2008金融危机以来首次该国升息，这将会对英镑产生巨大提振。

本周初交易品市场波动巨大，黄金大幅“闪崩”，周一受上海黄金交易所出现5吨大单抛售影响，黄金短线重挫近50美元。另一方面，伊朗核协议最终达成，伊朗原油将会进入已经供给过剩的市场，美国能源信息署(EIA)周三公布的数据也显示，美国原油库存再次升高，原油价格随之下挫。黄金和原油近期暴跌带动整体大宗交易品价格全线下滑。一些分析人士认为，这个消息可能会影响美国和其他国家近期政策走向。美联储一直将通胀水平视为加息重要指向性指标之一。而美国通胀水平迟迟达不到美联储目标也是目前加息的最大障碍之一。专家担心，大宗交易品价格下跌将可能会影响到物价水平，导致美国通胀不达标拖累美联储加息预期。

澳洲联储(RBA)主席史蒂文斯周三提示联储未来仍有可能继续降息，但同时也警告称，太过宽松可能藉由冒险和过度举债带来较长期风险。此外，澳元汇率正如期望中的向下调整，对经济产生了受人欢迎的扩张性影响。

英国央行纪要暗示加息倾向提高 英镑全线升值

周三纽约时段早盘，英镑/美元显著上扬，盘中涨幅超过百点，日内公布的7月份的英央行会议纪要相对鹰派，尤其是“多位委员倾向支持加息”，表明在观望了数月之后，英央行内部再次明显倒向加息，这可能在后市为英镑提供坚强支持。

纪要显示，委员们一致同意维持现有利率0.50%、资产购买规模3750亿英镑不变；但多位委员倾向支持加息，当时仍未平息的希腊债务危机是这些委员最终决定维持利率不变的非常重要的原因；委员们认为近期的数据表明生产率前景更为健康，修正后的财政政策对经济的拖累不太可能大于以前，预计英国GDP将在第二和第三季度分别增长0.7%。

会议纪要还显示，货币政策委员会(MPC)以9-0票数决议维持利率于0.5%纪录低位。九名MPC委员均投票支持资产购买规模维持在3750亿英镑不变。

“对于MPC所有委员而言，本月的政策决定是明确清晰的。不过，对于“几位”委员来讲，通胀率升至2%央行目标以上的风险正在增加，是希腊债务僵局这个“重大现实的因素”促使他们投票赞成维持利率不变。“若不考虑那个不确定性因素，那么要求维持利率不变和小部分要求升息的委员之间在决策时会表现出更精妙的平衡。”

黄金“闪崩”引领交易品价格下降 分析人士担心通胀受到波及

大宗商品集体下跌无疑是近期金融市场中的热门话题，市场分析人士指出，大宗商品走软和美元上扬或将让美联储(FED)重新考虑是否在今年9月份就宣布加息。

本周以来，现货黄金破位下挫至5年低位，美国原油期货则自今年4月以来首次跌至50美元/盎司，引发大宗商品集体陷入跌势。

CMC Markets UK的首席市场分析师Michael Hewson认为，“大宗商品价格低迷将会引发关于通缩的话题，美联储或将考虑是否要在这种情况下加息。”

当然，也有人持反对意见。Capital Economics的首席全球经济学家Julian Jessop指出，“美联储正密切关注通胀预期，大宗商品价格下跌将带动经济增长，这会推动长期通胀预期。”

市场分析人士普遍预计，美联储将会在物价回升之前维持当前利率水平。上周美国公布的6月消费者物价指数年率增长0.3%，为连续第五个月上升。

不过，随着大宗商品出现崩跌迹象，分析师们开始担心物价涨势降褪色。汤森路透核心大宗商品CRB指数今年以来已经跌去了8%，两年已经累计跌去近30%。

除了对于物价的担忧，市场分析人士还指出，大宗商品下跌会推动美元上涨，因为大部分的大宗商品都是以美元计价的，这也是美联储担忧的一个因素。

Morgan Stanley Wealth Management的资深市场策略师Jonathan Mackay表示，“这是此消彼长的关系，美元走强将会阻碍经济增长，美联储或许需要更多时间。”

OptionPit.Com的创始人Mark Sebastian认为，“利率最终会上调，但是人们认为9月就加息是完全错误的。”

美元高处不胜寒 走高后急需进一步攀升动力

美元指数在希腊债务危机得到解决，欧元重新回到欧洲央行和美联储货币政策差异影响的下行轨道之后开始不断走强。市场上暂时性因素影响退散之后美元受到加息的影响步步攀升。但是在触及3个月高点之后，美元失去了上升的动力，维持在目前水平上下波动。今天美国成屋销售数据给美元提供了一定动力，美元指数日内涨幅达到0.28%。

据今天的一份政府报告显示，美国6月成屋销售劲增，创下八年以来的高位，表明该国的住宅房地产市场加速复苏。今天的报告表明，美国楼市复苏强劲，将提振世界第一经济体的复苏。

全美地产经纪商协会(NAR)周三(7月22日)公布的数据显示，美国6月NAR季调后成屋销售年化月率增长3.2%至549万户，创2007年2月以来最大，预期增长0.9%，前值修正为增长4.5%。

NAR还在今天的报告中称，由于楼市供应紧张，美国6月成屋价格触及纪录高位。

由于就业市场稳健、抵押贷款利率处于低位，同时更多的家庭组合从而提振楼市需求，美国房地产市场近期数月的复苏势头呈现加速迹象。

澳洲联储史蒂文斯讲话对降息持开放态度 澳元继续贬值刺激经济

澳洲联储(RBA)主席史蒂文斯(Glenn Stevens)周三(7月22日)提示联储未来仍有可能继续降息，但同时也警告称，太过宽松可能藉由冒险和过度举债带来较长期风险。

史蒂文斯在悉尼Anika Foundation午餐会上表示，澳元汇率正如期望中的向下调整，对经济产生了受人欢迎的扩张性影响。

澳元/美元本周触及6年低点，并且较去年7月的水平下跌了21%。

史蒂文斯称，就澳大利亚而言，“一段时期即使算不上灾难性但也有些令人失望的经济增长数据，加上目前已经得到良好控制的通胀，导致利率降至非常低的水平，正如我曾经所言，利率是否会进一步下降，这个问题目前仍在讨论之中。”

随着长达十年的矿业繁荣逐渐减退，为加快经济向服务业和制造业转型的步伐，澳大利亚联储今年已两次降息，将借贷成本调降至2%的纪录低位。但宽松政策助长了悉尼和墨尔本部分地区的房地产泡沫，央行也愿意让本币走软以提升本土产业的竞争力。

不过史蒂文斯马上指出进一步降低利率的风险，尤其是可能刺激像新世纪初时的信贷泛滥。

史蒂文斯表示：“在解决确保近期经济增长所面临的挑战时，不能不顾未来的经济稳定。必须找到两者的平衡点。”

近期澳洲联储担心借钱投资地产的活动令房价升温，监管机构已经采取措施遏制银行的放贷。

史蒂文斯表示，他也期待着澳元“能稍稍走弱”以便帮助缓解矿业投资下滑和大宗商品价格下跌带来的冲击。“这种调整看似正在发生，它的破坏性相对较小，并且会产生扩张性效应。”

史蒂文斯还称，澳洲劳工市场的表现要比他3-6个月前预计的更好，就业增长迅速，足以防止失业率进一步攀升。