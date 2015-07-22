NYMEX原油期货8月合约日内即将到期 油价波动后上涨

周二(7月21日)，国际油价盘中波动后小幅上涨，因美元回调提供部分支撑。NYMEX原油期货8月合约日内即将到期，价格波动后受力回升，曾一度跌至49.77美元/桶，最高触及51.41美元/桶。布伦特原油期货价格小幅回升，盘中保持在56.33至57.44美元/桶区间波动。

交易员反馈，今日原油价格上行空间受限于美国汽油期货走势，尤其是布伦特原油期货，因炼油产能维持高位或令上周汽油库存增加使价格承压。

美元指数今日从3个月高位开始回调，受投资者获利了结影响。

强势美元会令以美元计价的主要大宗商品投资成本对于非美元持有者相对更高，因此美元走弱可以为油价提供部分支撑。

投资管理公司Again Capital创始合伙人John Kilduff称：“现在看来NYMEX原油期货8月合约即将到期令价格波动明显，同时股市下跌也加剧了波动性。”

本月以来，伊朗核协议后可能增加的原油供应和中国及欧洲疲软的经济形势一直令油价承压。

北京时间04:11，NYMEX原油期货8月到期合约价格上涨0.27美元至50.42美元/桶，日内一度跌至49.77美元/桶。9月到期合约上涨0.32美元至50.76美元/桶。

NYMEX原油期货8月到期合约周一跌破50美元/桶大关，为4月来首次，而在7月份的累计跌幅约15%。

Ritterbusch & Associates主席Jim Ritterbusch在一份报告中指出：“NYMEX原油期货8月合约今日到期必将给油价带来波动，我们倾向于最终价格会维持在50美元/桶附近。”

北京时间04:11，布伦特原油期货9月合约价格上涨0.16美元至56.81美元/桶，保持在56.33至57.44美元/桶区间波动，相对于NYMEX原油期货9月合约溢价为6美元/桶。

美国汽油期货8月合约价格下跌0.0226美元至1.9077美元/加仑，维持在100日移动平均线(1.9524美元/加仑)和200日移动平均线(1.8591美元/加仑)之间。

据外媒调查数据显示，美国上周汽油库存预计增加100万桶，而原油库存预计减少210万桶。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Harry Tchilinguirian称：“50美元/桶一线将是多空双方对抗激烈的位置，但是如果市场想要吸收掉目前的美国产量，则价格仍需进一步下降。50美元/桶作为重要的支撑位，一旦跌破必将引来买盘回归。”