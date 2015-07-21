还在担心希腊债局？高盛力荐投资者弃美从欧

高盛集团(Goldman Sachs)日前给投资者提出建议：增加欧洲股市的投资并撤出美国股市。

高盛于美国当地时间周一(7月20日)将对欧洲股市3个月投资评级他上调为“增持”，同时将美股评级下调为“减配”，并警告称，在美联储(FED)首次加息后12个月的历史表现都不甚理想。

高盛在全球投资机遇资产定位报告中写道：“欧洲股票是能从希腊债务风波当中受益的一类关键资产级别。虽然在强劲反弹过后，市场短线的高度可能有限，但多个基本面支撑因素有望让欧洲股市在年底前录得超过美国市场的表现。”

这些因素包括：欧元的跌势，相对宽松的货币政策环境，欧元区经济增速的提升，后者将有助企业收益和利润率的恢复。

高盛自身的投资配置方面，该行持有意大利FTSE MIB指数、西班牙IBEX 35指数、德国DAX、英国中盘股FTSE 250指数和瑞士SMI指数，以及英国蓝筹富时100指数。

高盛没有给出各大指数的预期点位，但料泛欧STOXX Europe 600指数的3个月、6个月和12个月基准上分别录得1.9%、5.1%和12.9%的本地货币计价盈利。希腊风险的尘埃落定让STOXX Europe 600指数录得客观上升幅度，过去14天内股指升幅达7%。

在看好欧洲股市的态度方面，高盛并非独行。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的7月基金经理调查显示，专业人士都在超配欧股。该行欧股策略师Manish Kabra指出：“尽管稍早希腊坏消息不断，但欧洲资产还是让基金经理们趋之若鹜，不过全球经济增长依然对欧股前景至关重要。”

调查显示，有40%的基金经理超配了欧洲股票。这还是6个月来的最低水平，但以年为时间跨度的总体配置依然较高。

高盛还预计，美国股市3个月6个月和12个月将分别录得-0.7%、-0.2%的负收益和3.2%的正收益。

该行称：“我们减配美国股票，因预期回报受到高估值的积压。历史角度看，非美国股市在美联储加息后的12个月的表现会优于美国股市。”

目前市场广泛预计美联储将在9月份首次加息，这将是9年来首次。

高盛因此也看好日本股市未来1年中的表现，该行预计日本股市将在年底前维持区间震荡，这在“2016年上半年应是较有确定性的趋势”，因薪资增长、消费和资本开支复苏等因素支持。

预计东证股价指数未来12个月内将升至1850点，较当前水平再涨11%。