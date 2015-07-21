黑色星期一黄金惨遭腰斩 重重利空围困黄金回升乏力

现货黄金周一(7月20日)惨遭“滑铁卢”，亚市开盘后不久受中国卖盘打压自1130美元/盎司附近短线下挫逾50美元，跌至2010年2月以来低点至1087.80美元/盎司，随后收复部分跌幅升至1100上方。耶伦上周国会证词称如果经济形势的发展一如预期，那么在今年某个时间升息是适当的，她倾向于稍早缓慢收紧货币政策，而上周五公布的通胀数据进一步支撑了美联储加息预期。受靓丽的美国经济数据以及美联储加息预期提振美元升势如虹，日内一度刷新4月23日以来高点98.06，这令以美元计价的黄金受到进一步打压。

在希腊当局上周与债权人达成债务协议之后，希腊退出欧元区的疑虑至少是暂时消退，黄金避险光环消退。

中国央行上周五公布的储备数据显示，中国央行六年来首次大幅增持黄金储备近6成或604吨，但由于数据低于市场预期，这一消息并未对金价构成支撑。

近期黄金市场消极情绪弥漫，不论是华尔街的专业人士还是大众投资者都对黄金表示了极大的看空情绪，资金经理人持有的黄金净多头头寸规模更是创下2006年美国政府开始编制该数据以来的最低水平。来自路透的数据显示，上海黄金交易所99金合约周一成交300多万手，而上周五的成交量稍低于2.7万手。截止上周五，7月份的日均交易量为3.0万手。美国消费者新闻与商业频道(Consumer News And Business Channel)认为，是上海金交所5万吨抛盘涌出触发了市场的恐慌性杀跌。澳新银行亦表示，中国市场出现多达5吨的黄金被抛售，这才是是引起金价暴跌的原因。

美国通胀和就业数据向好 美联储加息预期受到支撑

美国劳工部(DOL)周五(7月17日)公布的数据显示，美国6月消费者物价指数月率增长0.3%，符合市场预期，前值增长0.4%。

数据还显示，美国CPI年率增长0.1%，为今年以来首次走高；扣除食品和能源等价格波动性较大的产品之外，美国6月核心CPI月率增长0.2%；核心CPI年率增长1.8%。

美国6月消费者物价指数走高，连续五个月上涨，主要受到租房成本的上扬所提振。

路透社点评称，CPI已经连续五个月出现上涨，其中起到支撑作用的是汽油价格出现上涨，此外鸡蛋价格则录得了1973年8月来最大增幅，因禽流感的出现影响了美国大型农场的鸡蛋供应，从而推升了美国整体食品价格，进一步表明美国当前通胀已经企稳或为年内加息提供更多依据。

道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg在数据公布前表示，“进入下半年，美国通胀的状态看上去更加有利”，“当通胀开始爬升，传递升息必要性”就容易得多了，因此是在帮美联储的忙。

此前公布的美国上周初请失业金人数走低，为一个月以来首次。初请报告表明初请失业金人数恐怕重新触及逾10年以来的最低水平，以及企业解雇员工仍然处于温和态势。

美国劳工部(DOL)周四(7月16日)公布的数据显示，美国7月11日季调后初请失业金人数减少1.5万至28.1万，预期28.5万，前值修正为29.6万。

美国劳工部在今天的报告中称，美国初请失业金已经连续19周位于30万人下方，创2000年以来最长记录，表明就业市场愈加强劲。

数据公布之后，华尔街日报评论称，通常在7月份美国汽车厂商都会暂时关闭进行设备更新，因此7月份的初请数据波动可能较大，但近来数据还是保持在30万关口下方，说明尽管面临波动性因素，当前美国就业市场仍然表现稳定，为美联储首次加息提供了更多的数据支撑。

资深投资者罗杰斯(Jim Rogers)在最近的一个采访中称，原油和黄金的价格可能会大幅走低。他认为美元的强劲使得黄金变得更昂贵，金价甚至能够下跌到950美元/盎司的水平。

罗杰斯表示，“我不知道金价是否会在今年触底，但可能会再下跌15%至20%。”

TradingAnalysis.com创始人、著名技术分析师Todd Gordon上周五指出，黄金可能“即将发生重大破位”并跌至800多美元。

Gordon接受CNBC采访时表示，“我认为我们需要提前搞清楚谁是美联储加息最大的受害者，那就是黄金。”

根据Gordon的技术分析，黄金已经跌破了2001年以来的一根关键趋势线支撑。该分析师称，“如果你去看黄金从2000年低点以来的长期上升趋势，会发现趋势线已经被跌破。现在黄金开始朝200周均线前进，位于805美元。”

在跌破这一关键趋势线之后，Gordon预计黄金将会在2008年金融危机之前的高点附近见底。这一位置可以一直追溯到上世纪80年代初期的高点。

Gordon指出，“如果我们找到1980年的高点873美元，然后将其一直延伸到现在。我认为这一位置在回调过程中将成为一个重要支撑。在次贷危机过程中，黄金围绕这一位置震荡了很久，因此当联储加息，黄金可能跌至这一目标。”

如果黄金2015年收跌，将连续3年出现下跌，从而成为2000年以来黄金最长的年度连续下跌。

中国央行六年来首次增持黄金 因增幅低于市场预期黄金未能受到支撑

中国人民银行周五公布的数据显示，截止2015年6月，中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司(1054.1吨)升至5331万盎司(1658.1吨)，增加了604吨，或57.3%。这是中国人民银行自2009年4月以来首次增持黄金。

该数据意味着中国已经超过俄罗斯，成为世界上第六大黄金持有国，排在美国、德国、国际货币基金组织(IMF)、意大利和法国之后。美国的黄金储备为8133吨。

此举被视为中国为人民币赢得全球官方储备货币(SDR)地位而展开的攻势的一部分。如人民币能跻身SDR行列，人民币将享有与美元、欧元等其他主要货币相同的地位。

中国人民银行、国家外汇管理局有关负责人表示，黄金作为一种特殊的资产，具有金融和商品的多重属性，与其他资产一起，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性，将根据需要动态调整国际储备组合配置，保障国际储备资产的安全、流动和保值增值。

凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Simona Gambarini称，中国希望在世界舞台上拥有更高的地位，并希望人民币被视为一种储备货币，为此必须有一定规模的黄金作为支撑。

高盛(Goldman Sachs)分析师认为，中国央行难以拯救黄金，生产成本下降以及美元升值是黄金下跌的主要推动力。高盛重申黄金12个月目标价为每盎司1050美元。

瑞银集团 (UBS)分析师Joni Teves表示：“中国对其黄金策略一向讳莫如深，所以现在重要的是市场是否相信他们还会继续买进。在我们看来，他们似乎的确为进一步购买敞开了大门，应该可以限制黄金下跌空间。”

荷兰银行(ABN AMRO)策略师Georgette Boele指出：“他们的动机是储备多元化，可能会持续买进。不过我们只会在他们买完之后才能得到消息。”

高盛并不认为中国能够成为黄金的救世主，该机构指出，黄金下跌是因为全球通缩和美元走强。高盛重申黄金12个月目标价为每盎司1050美元。

花旗银行(Citigroup)在报告中表示，“数据表明，中国央行以每年100吨的速度增持，大幅低于市场预期。”数据未能支撑金价，黄金上周五跌幅超1.0%，因美联储加息将增加持有黄金的机会成本。

黄金暴跌的背后：看涨情绪一落千丈

现货黄金周一现“自由落体式”下跌，在金价崩跌的背后，耶伦对于美国经济的乐观态度令黄金投机人士的看涨情绪达到纪录最低水平。

资金经理人持有的黄金净多头头寸规模创下2006年美国政府开始编制该数据以来的最低水平。他们还在抛售银、铂和钯，这些金属的总计净多头规模达到有史以来最低。上周，追踪大宗商品的ETF的价值蒸发了21亿美元左右，为3月份以来之最。

黄金期货周一跌至2010年以来最低水平，巴克莱建议投资者做空黄金，做多美元。由于美联储主席耶伦重申准备在今年上调美国利率，投资者纷纷抛售贵金属。

数据显示，截止上周五黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为696.25吨或2238.5184万盎司，较上一交易日减少11.63吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周度报告显示，截至7月14日当周，对冲基金和基金经理削减了Comex黄金期货及期权净多头头寸。具体数据显示，截至7月14日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少2941手，至4633手。

Kitco上周五调查显示，黄金市场悲观情绪大面积蔓延，不论是华尔街的分析师还是大众投资者都对黄金表示了极大的看空情绪。

本周有364位大众投资者参加了Kitco在线调查，其中247位，或68%的大众投资者表示看跌下周金价；90位，或25%看多下周金价；另有27位，或7%对下周金价持中立态度。

在33位接受调查的分析师中，19位作出回应，其中只有4位（或21%）认为黄金下周将会反弹，13位（或68%）认为下周金价将会继续下跌，另有2位（或11%）对下周金价持中性态度。受访市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

据彭博社周五公布的最新调查显示，黄金交易员、分析师看跌下周金价。在最近3周中，分析师只有上周表示看多之后一周的金价。在接受调查的16位黄金交易员及分析师中，5人看涨(31%)，9人看空(56%)，2人看平(13%)。

根据分析师们表示，目前最打击黄金价格的因素就是美联储加息的预期。美联储主席耶伦周三和周四在国会作出证词陈述，耶伦多次重申美联储公开市场委员会(FOMC)认为年内加息是适宜的。

U.S. Bank Wealth Management驻西雅图的高级投资策略师Rob Haworth通过电话表示，贵金属市场出现了一些“投降式抛售”，因为投资者认为美联储将在9月加息。U.S. Bank Wealth Management管理着大约1280亿美元的资产。

Haworth表示，“即便是希腊危机和中国股市动荡也未能提振金价，这让人感到非常意外。”

OppenheimerFunds Inc.的资产经理George Zivic指出，“美联储关于加息的态度让黄金市场感到很紧张，我们早就认为黄金失去了避险属性。现在并没有单一的因素能够让投资者持有黄金。”

展望未来，Bahl & Gaynor Inc.的资产经理Jim Russell表示，“黄金或从欧洲、日本和中国的买盘中获得支撑。长期来看，随着各国央行实施宽松政策开始起到影响，贵金属的工业需求或将上升。”

黄金跌破关键支撑 1130上方阻力相当稳固

根据ISA Bullion周一更新的报告显示，国际金价在亚太时段暴跌了近5.3%，金价跌至2010年2月11日以来最低水平，刷新5年低位。

8月期金重挫逾4.6%，交投量目前十分清淡。黄金在亚太时段自1132一线暴跌至1108水平，在短短几分钟内上演了惊天跳水。在黄金市场开盘后，有5吨黄金通过上海黄金交易所(SGE)被抛售，这或许是金价日内暴跌的重要原因之一。另一方面，美元指数强劲反弹，美联储加息预期增强也是黄金承压崩盘的原因之一。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周一的报告中写道，金价日内大幅下挫，跌破关键支撑1142。小时级别图上，支撑位于1044(2015年6月23日低点)。阻力位于1188(2015年6月23日高点)。此外，金价高点快速下移，我们仍倾向于未来几周看空。

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele表示，“亚洲市场错过了周五晚间金价下探1130的机会，今天推动金价大幅下跌。上周是非常重要的一周，耶伦发表国会证词，美元触及三个月高点，美国重要经济数据向好。黄金在未来几天可能进一步下跌。”

澳新银行表示，“黄金跌破关键支撑1130水平，技术面非常疲软。金价的短期支撑位于1085和1050，上方阻力1130相当稳固。”

彭博技术分析师Sejul Gokal在最新的一份分析中指出，和1999/2011牛市(从251.95涨至1921)相比，金价已经几乎“腰斩”，未来或将进一步走低。

Gokal表示，“投资者需要对潜在更下方的底部保持警惕，从黄金/铂金比率和美交所金矿指数(GDX ETF)的走势显示或将限制金价的反弹。”

Gokal指出，“金价尽管收复盘中一半的失地，但是反弹仍难以超越1132/1143水平。”

澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya表示：“市场投机氛围甚浓，有人理用了市场的低流动性砸盘。在9:29-9:30的短短两分钟内，抛盘就有5吨，而上周的总成交量为25吨。”

Thianpiriya指出：“我认为行情尘埃落定后市场还会下挫，而市场焦点届时会转向美元强势和利率前景上，1050美元失守的概率提升了。”

Phillip Futures的投资分析师Howie Lee表示：“无论从哪个角度看，金价下方都鲜有支撑。”Howie Lee年初时就预测金价会跌至1100美元。“中国方面，无论是央行买盘还是珠宝需求，都不足以支持金价守住高位。”

法国巴黎银行日内指出，金价既已跌破支撑位1150美元，最大可能是进一步跌至1050美元，也“有可能”跌至1000美元。

长期以来的黄金“死多头”Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt服软了，他说自己对黄金的看法转向“中性”。“正如你们所知，我一直是黄金多头，但我现在看法转成中性。从技术角度看，市场情况不太妙。”

技术分析大师戴若·顾比Daryl Guppy也警告说，黄金图表给出“看跌警告”：“未来市场跌破1150美元以及测试980美元的历史支撑水平。”