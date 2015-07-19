中国央行公布黄金储备 外媒为何大失所望？

中国人民银行周五（7月17日）公布的数据显示，截止2015年6月，中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司（1054.1吨）升至5331万盎司（1658.1吨），增加了604吨，或57.3%。这是中国人民银行自2009年4月以来首次增持黄金，但该项数据却让外媒感到失望。

面对“我国黄金储备较2009年4月底以来的规模增加了604吨。我国为什么要增持黄金储备？”的提问，中国人民银行表示，黄金储备一直是各国国际储备多元化构成的一个重要内容，大多数央行的国际储备中都有黄金，我国也是这样。黄金作为一种特殊的资产，具有金融和商品的多重属性，与其他资产一起，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。我们从长期和战略的角度出发，根据需要，动态调整国际储备组合配置，保障国际储备资产的安全、流动和保值增值。

中国人民银行截至6月末的黄金储备增至1658吨，低于经纪机构GoldCore Ltd.和Sharps Pixley Ltd.的预期。

8月期金周五跌至2010年来最低点，因美国经济进一步改善的迹象削弱了黄金的避险需求。

Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示，“我对于这个数据如此之小感到震惊。本来预期中国黄金储备有公布数字三倍水平的肯定不会只有我一个。”

周五数据显示，纽约商品交易所8月份交割黄金期货跌1%，结算价报每盎司1131.90美元，盘中一度触及1,129.60，为2010年4月份来最低点；9月份交割白银期货下跌1%，至每盎司14.834美元，连续第五个交易日下跌。