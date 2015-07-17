空头依然任性，白银恐再创新低

昨日贵金属继续向下试探，笔者曾在周三说过，当时是空单进场的绝佳时机，如果已经做空的话，稳健者可考虑止盈。昨日白银在美盘初走低至14.90美元，随后出现短暂的反弹至15.17美元，收盘时有所承压报收于15.02美元，日内微跌0.65%。现货黄金开盘后不断的走低，美盘初刷新八个月以来的新低至1142.69美元，报收于1145.39美元，录得跌幅0.34%。

热点解读

昨日全球金融市场依然热闹非凡，欧洲央行维持利率不变符合预期，同时行长德拉基还继续发表言论，力挺QE政策。美国方面也公布了一系列重要的经济数据，其中市场最为关注的当周初请数据表现不错，巩固了美联储最快9月升息的预期。总体来看，全球市场围绕一条主线，那就是以欧美央行为代表的全球央行政策差异日益显著。

欧洲央行公布的最新的利率决议维持主要再融资利率0.05%，维持隔夜存款利率-0.2%，维持隔夜贷款利率0.3%均不变，符合市场预期。在稍后的新闻发布会上，德拉基发表了乐观的言论。对于欧洲央行目前的QE政策，德拉基表示QE执行顺畅，将一直持续到通胀得到稳定调整。德拉基表示，欧洲央行货币政策立场依旧宽松，如果物价稳定前景恶化欧洲央行会采取行动，如有必要，欧洲央行会动用所有工具。德拉基的这番言论暗示欧洲央行不排除进一步扩大QE的可能。

而昨日美指继续延续本周上涨势头，美联储主席耶伦的言论对市场影响甚微。耶伦表示，今年可能升息，重复了周三的言论。另外，当日美国公布的一系列经济数据总体表现不错，巩固了美联储最快9月升息的预期。

美国劳工部昨日公布的数据显示，美国7月11日当周初请失业金人数出现三周以来首次下降，表明美国劳动力市场依然健康。具体数据显示，美国7月11日当周初请失业金人数减少1.5万，至28.1万，低于市场预期的28.5万，前值由29.7万下修为29.6万。至此，美国初请失业金人数已连续19周低于30万。

技术解盘

技术面上,白银现在遇到了关键的支撑15.00美元,虽然此前曾多次的下破该支撑位,但却始终未能有效的打破，不过当前白银的技术面上仍是空头在主宰，均线系统呈空头排列向下，丝毫看不到任何反弹的迹象，激进者可在15.00美元上方做空，稳健者建议观望。

现货黄金目前已经非常逼近2014年创下的5年以来的低点1132美元，当前技术面上仍是全面看空，均线系统也是呈现空头排列，5日均线死死压制住金价，激进者1145美元做空，稳健者等待下破1132美元后追空。