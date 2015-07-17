美元豪气冲天金价终现破位 为何晚间CPI格外重要？

美联储主席耶伦意外披上“鹰派战袍”，加之PPI、初请等美国数据表现强劲，美元本周走势顺风顺水，周四美指触及两个月新高；另一方面，在希腊问题基本告一段落之后市场焦点转向欧美货币政策差异，且欧洲央行行长德拉基强调将维持超宽松货币政策不变，欧元/美元周四触及七周低位。周五金融市场将聚焦美国CPI数据，若数据支持美联储更早加息，则无疑会让美元“更上一层楼”。

在周三(7月15日)美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)暗示今年稍晚将进行近十年来首次加息后，美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数意外减少。对许多投资人而言，该数据预示可能最早9月就将加息。

美国上周初请失业金人数出现一个月来的首次下降，向着10年多来的最低水平回落，暗示遭解聘人数保持在低水平。数据表明，美国截至7月11日当周初请失业金人数减少1.5万人至28.1万人，而前一周修正后数据为29.6万人，市场预期中值为28.5万人。

解聘人数已连续19周保持在30万人以下，创出2000年以来的最长时间，也是美国就业市场走强的一个信号。

数据出炉之后，美元指数一度触及97.75的两个月高位，纽约尾盘美元指数上涨0.50%。周五亚市早盘，美指报97.64，技术分析师称，若突破97.78，将回到4月触及的高点。本周迄今为止美元指数上涨近2%。

美联储主席耶伦周四在参议院作证时重申，就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候加息。她补充道，美联储有关加息时间的决定仍将取决于数据。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)资深外汇策略师Greg Moore在一份研究报告中表示：“这个‘今年加息是合理的’信息，让美元隔夜继续胜出。”

DailyFX撰文称，美联储主席耶伦周四出席参议院金融委员会的听证会，而证词与周三出席众议院听证会一致。耶伦依然重申年内加息的预期，这已经是在上周五以来，一周之内耶伦第三次谈及年内加息的预期。虽然耶伦再度用“存在过早加息的风险，失业率可能并未完全反应就业市场的疲软”的言论维护了自己的“鸽派身份”，不过她随后便表示“联储同样不希望过晚加息，个人倾向于以谨慎缓慢的方式加息”。

德拉基鸽派言论拖累欧元触及七周低位

因欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)重申向欧元区提供史无前例刺激的承诺，欧元/美元跌至七周低点。

本周稍早希腊与债权人达成有条件的协议后，对于希腊退出欧元区的疑虑减弱。那帮助市场将焦点转回不同经济体的利差前景，从而给美元带来支撑。

德拉基在新闻发布会上表示，近期的市场不确定性没有改变欧元区的经济前景，而包括债券收购计划在内的刺激措施将推动通胀向目标水平回升。

此外，德拉基重申欧元是“不完美的”，是“脆弱的”。

欧洲央行周四增加了给希腊银行业的紧急流动性资金，在暂停上调近三周后重新解冻。下周，欧洲央行将把给希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)上限上调9亿欧元，上调的幅度虽然不大，但对关门近三周的希腊银行恢复营业提供了必要的支撑。

法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦策略师Kit Juckes称：“如果短期欧元利率继续下降，则将拖累欧元/美元跌穿当前区间底部，料进一步测试1.08上方的5月低点。”

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)驻东京的外汇策略师Masashi Murata说： “我认为影响欧元的因素是与美国的货币政策背离，而不是希腊问题。”Murata称，欧元/美元短期内或将继续下跌，一直要持续到7月28-29日美联储召开政策会议时。

盛宝银行(Saxo Bank A/S)外汇策略主管John Hardy表示：“欧洲央行依然陷于量化宽松(QE)中，而美联储则接近上调利率，这导致欧元走低和美元走强。”Hardy指出，美国和欧元区的货币政策差异将在四到六个月时间里打压欧元/美元跌至平价。

周四纽约尾盘，欧元/美元重挫0.70%，报1.0875，盘中最低触及1.0857，为5月底来首见。

西太平洋银行(Westpac)高级汇市策略师Richard Franulovich表示：“希腊题材已围绕欧元多时，目前该因素退居次席，而对美元的有利因素和对欧元的不利因素走上前台。”

Western Union企业对冲经理Tobias Davis表示：“由于希腊问题有所解决，市场焦点回到欧元区、英国和美国的货币政策差异。”他指出，美元两个月欧元远期互换成本上升是美国升息预期升温的表现。

黄金终于出现空头期待已久的向下破位走势

受美元强势上扬影响，金价周四跌至八个月低位。此外，股市上涨分散投资者对金市的关注。

因企业季报强劲，且对希腊债务问题的忧虑有所缓解，全球股市攀升。希腊议会通过债权人要求的撙节计划，这是开启数十亿欧元救助磋商的提前条件。

金价已经连跌六天，创去年11月来最长连跌走势，终于出现空头期待已久的向下破位走势。纽约黄金期货周四跌至去年11月份来低点，并创八个月来最长跌势。

分析师指出，美联储主席耶伦重申美国利率今年可能上调，从而削弱贵金属的吸引力。

周四纽约尾盘，现货金下跌0.4%，报1,144.65美元/盎司，此前跌至去年11月来最低1,142.10美元/盎司。

Pension Partners LLC首席投资官Edward Dempsey表示：“黄金多头举手投降了。”

COMEX 8月期金周四收盘下挫0.3%，报1,143.90美元/盎司，盘中一度触及1,140.60/盎司，为11月7日来最低点。

聚焦美国通胀数据

周五金融市场将聚焦美国消费者物价物价(CPI)数据，若数据支持美联储更早加息，则无疑会让美元更上一层楼。美国6月CPI数据定于北京时间周五20:30出炉。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国6月未季调CPI年率料上升0.1%，上月为零；6月未季调核心CPI年率料增长1.8%，高于上月的1.7%。

事实上，本周稍早的另一衡量美国通胀表现的数据——美国生产者物价指数(PPI)表现优于预期，曾对美元构成较大提振作用。

美国劳工部公布的数据显示，美国6月PPI月率上升0.4%，升幅大于预期的0.2%；美国6月PPI年率下降0.7%，预期为下降0.9%。

分析师指出，鉴于美国就业数据表现稳健，通胀是当前美联储最为头疼的一个“软肋”，一旦通胀显现持续回升迹象，联储可能会更早采取行动以防日后难以遏制通胀急剧升温的势头。

美联储主席耶伦在本周的国会作证中就清楚的表明，美联储并不希望等待太长时间，因为“加息过晚意味着随后的紧缩节奏会很快”。

DailyFX指出，美国的通胀数据将为美联储政策制定者提供重要指引。核心通胀率在5月份降至1.7%，但是如果最新数据显示通胀朝2%回升将增加美联储今年晚些时候加息的可能性。