新加坡宽松预期打压坡元至5周低位 韩元跌至2年低点

周二（7月14日）亚太时段，新兴市场货币表现不佳，以坡元和韩元为首，本交易日坡元一度跌至5周低位，因新加坡第二季度经济增长意外萎缩，引发市场对新加坡金管局采取进一步宽松政策的预期。与此同时，韩元更是触及2年来低位，领跌亚洲新兴市场货币，因投资者将焦点从希腊转回美联储（Fed）前景的预期上来。

日内新加坡公布的第二季度GDP数据表现不佳，坡元/美元一度跌至1.3622，为6月8日以来最低水平。

新加坡贸工部公布的数据显示，新加坡第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)季率下滑4.6%，因制造业衰退14%而承压，这引发市场对新加坡金管局可能在下次10月政策会议上放宽政策的预期。

北欧斯安银行（SEB）驻新加坡的亚洲策略主管Sean Yokota表示，“市场将必须开始反映金管局10月放宽政策的可能性，未来3个月坡元将触及1.4000。”

在此前公布的外媒调查中，分析师预测新加坡金管局(MAS)在10月下次会议上可能将维持货币政策不变，核心通胀率料自5年低点回升，年内稍晚将小幅上扬。

年内4月会议上，新加坡金管局未进一步扩大刺激政策，此前1月曾意外放宽货币政策。

韩元方面，盘中韩元兑美元跌0.9%至1141.1，为2013年7月以来最低水平，因海外资金在美元全面走强之际抛售韩元。

与此同时，美元兑一篮子主要货币维持坚挺，希腊达成债务协议后，投资者聚焦美国和其他发达国家收益率差额。

上周五（7月10日）美联储主席耶伦表示，其预计美联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈担忧，指出美国经济增长加速可以鼓励更多美国人重返就业市场。

此外，韩国出口商逢低买入韩元用于结算，一定程度上抑制了韩元的跌势。