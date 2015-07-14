中国原油进口反弹 新石油储备基地开始注油

随着中国这个全球第二大石油消费国开始在新的战略石油储备基地注油，中国6月原油进口反弹至接近历史最高水平。

中国海关周一(7月13日)公布的初步数据，6月原油进口升至2949万吨， 较5月份增长27%。5月原油进口是2014年2月以来的最低水平。

根据外媒的计算显示，中国6月份原油进口相当于每天约720万桶，而4月份曾达到创纪录的740万桶。

中国进口原油量增加的原因是青岛的二期战略储备库开始注油，该油库规模达300万立方米(约1900万桶原油)。

位于上海的大宗商品研究机构ICIS安迅思7月1日曾称，由于惠州的另一个储油库即将开始投入使用，中国第三季度原油进口或较第二季度攀升。

ICIS安迅思分析师Amy Sun表示，青岛战略储备库开始注油，肯定对原油进口增加起到一定作用。此外，随着季节性检修停工期接近尾声，炼油厂在6月份逐渐复工，也推高原油需求。

中国海关数据还显示，中国今年前6个月原油进口增长7.5%，低于2014年同期10%的增幅。

眼下市场预期中国第二季度国内生产总值(GDP)料增长6.8%。官方第二季度GDP数据将于本周三(7月15日)公布，中国第一季度GDP增长7%。