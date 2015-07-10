就这两国会加息 英镑和美元到底如何交易？

荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley日前表示，在主要货币国中，只有美联储(FED)和英国央行(BOE)在可预见的未来有加息的可能，因此建议投资者在未来数月内押注英镑及美元兑其他G10走高。

该行在汇市研报中写道：

中国股市以及全球商品市场急速跌落将投资者的吸引力从希腊债务肥皂剧上转移，希腊退欧的潜在不确定性以及欧洲货币同盟协调性的质疑正“暗自”对欧元区经济投资及贸易伙伴国之间的合作形成破坏。

上周瑞典央行指出，希腊风险是该行决定利率水平的一大因素。

本周英国央行行长卡尼(Carney)将于英国首相及财政大臣商讨希腊事宜，尽管英国央行货币政策委员会成员威尔(Weale)上月发表过鹰派言论，我们依然认为，英国央行会在2016年5月前维持货币政策稳定，因希腊债务危机会制约英国经济成长。

在周四(7月9日)举行的最新一次货币政策例会上，英国央行维持基准利率在0.5%不变，符合预期；同时维持资产购买规模3750亿英镑不变，预期3750亿，前值3750亿。

此次央行货币政策委员会(MPC)会议的纪要将于7月22日发布，届时投资者将从中寻找有关加息的线索。本月的会议将是英国央行最后一次分开公布利率决议和会议纪要。从8月起，英国央行政策会议将开始将会有新的交流模式，官员言论将在利率决议被发布的同时一并得到透露。

出于类似的动因，我们认为美联储也会选择在12月加息，而非因近期强势经济数据催生的“9月加息”的主流预期。

本周三，美联储6月FOMC会议纪要显示，绝大多数委员希望在加息前获得更多信息。官员们列举一系列原因，认为应对未来前景保持谨慎，包括希腊局势、中国经济、美国消费支出。

与会者认为，影响经济活动和劳动力市场的风险因素近乎于平衡，但他们列举了一系列因素，认为应对未来前景表示谨慎。这些因素包括：希腊是否能与债权人达成协议；海外经济增长情况如何，特别是中国和其它新兴市场的经济状况；美国消费者支出。

美联储于6月16~17日召开6月FOMC会议。那次会议以后，希腊局势出现恶化，希腊拖欠了IMF贷款，全民公投显示拒绝国际债权人的改革提案。欧元区领导人警告称，若到本周日希腊还拿不出改革提案，可能采取史无前例行动，迫使希腊退出欧元区。中国状况也不理想，中国股市出现持续暴跌，很可能也引起了美联储的关注。

长期利率政策偏向让我们看空澳元、纽元和加元，美联储和英国央行是G10国家中仅有的，在本轮经济周期中不太可能降息的央行。因此我们依然建议投资者在未来数月内买入美元和英镑兑其他G10货币。