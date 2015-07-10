初请失业金增加黄金获支撑 金价/铂金价涨至近三年最高

周四(7月9日)黄金市场出现了小幅回升，日内公布的美国初请失业金数据意外增加，使得黄金得到了一些支撑。周五亚市开后，金价在1160美元/盎司附近波动。

美国劳工部(DOL)周四(7月9日)公布的数据显示，美国7月4日当周季调后初请失业金人数增加1.5万至29.7万，预期27.5万，前值修正为28.2万。

美国劳工部在今天的报告中称，由于7月4日独立日假期，以及汽车制造厂因季节性因素关门，每年的这个时间初请失业金人数都会出现一定的波动。

此前周三公布的美联储FOMC会议纪要所显露出的鸽派倾向也兑黄金利好。金价从周三的近4个月低点1146美元/盎司回升。

LOGIC Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示：“这是很平淡的表现，吸引的只有很小的需求。”

O'Neill还称：“现在市场没有能够完全说服人的理由，对需求面又有怀疑，这是市场能发生的最糟糕的情况。”

今年以来，黄金市场受到的最大压力还是来自美联储升息的预期。

堪萨斯联邦主席乔治周四(7月9日)指出，因通货膨胀快速回升的风险以及其他问题，如继续等待更多数据来支持首次加息，美联储(FED)可能会掉进“陷阱”。

“经济数据总体上朝着正确的方向前进，五年以来经济持续增长，”乔治在俄克拉何马州立大学的经济论坛上指出，“等待更多的数据再加息可能会是个陷阱。总会陆续发布更多的数据。温和的采取行动是明智的，但现在是时候行动了。”

美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)周四(7月9日)讲话称，长期中性利率水平大幅下降将加大美联储(FED)履行职责的难度。

三菱(Mitsubishi)分析师Jonathan Butler表示：“在周三会议纪要后美元的下跌使得大宗商品出现了一些支撑，动能持续到了周四，尽管美元有了一些回升。”

此外，中国股市在周四止跌，这也被认为是大宗商品回升的原因之一。

希腊方面，希腊总理齐普拉斯发表讲话时亦承认，公投的结果是意味着重返谈判桌而不是结束磋商，而且愿意为过去5个月的事态承担责任。

由于周日将会成为希腊债务问题讨论的最后限期，所以剩下的时间内各方都在尽最大努力达成协议，而在这样的气氛下，市场对欧洲的积极气氛反而重新焕发，欧元亦伺机出现大幅反弹。

据欧元集团主席发言人称，戴塞尔布卢姆已经收到希腊的新提案

此外，由于铂金价格表现低迷，金价/铂金连续第五个交易日上涨，达到了1.14，是2012年8月以来的最高水平。