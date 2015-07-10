部分美国油企拟增加活跃钻井 乐观情绪受油价下跌考验

尽管近一周内原油价格出现大幅下滑，但仍然有多家乐观的美国页岩油生产商表示近期将会让更多的原油钻井投入生产。

对于许多美国页岩油生产商来说，60美元/桶的价格是保本的原油底线。如果低于该价格则生产原油对于他们来说是亏本的买卖。但近期多家美国原油生产商表示，将会继续将限制的原油钻井投入生产。

周三(7月8日)美国Pioneer Natural Resources Co.公司成为第一家公开宣布将会开放更多钻井的大型公司。该公司表示，将会在德州二叠纪盆地地区增加两个活跃原油钻井。该公司还表示，如果原油价格继续保持“有建设性”，在下个月还将会继续增加两个油井。

同时专注于北达科他州页岩油的公司WPX Energy Inc本周也表示，将会在今年晚些时候开放两个原油钻井。该公司还表示，原油价格下跌近8美元的消息并不能改变他们开放钻井的决定。

尽管此前已经有多家其他美国页岩油公司已经暗示他们可能增加钻井数，但本周是首次有公司公开宣布将会增加钻井，此前曾经有公司在未公开的情况下开放闲置的石油钻井。

上周美国活跃原油钻井数上升12口至640口，这是自去年12月以来钻井数首次出现上升。原油行业目前收到严重挤压。高管们在过去短短半年内将活跃原油钻井数降至5年内低点。原油价格已经相比去年高水平下跌了近一半。一些乐观人士认为，目前原油价格已经开始形成一个新的均衡价位。5月和6月原油价格一直保持在60美元左右没有出现大幅波动。

美国能源投行Simmons & Co分析师周二表示，“鉴于近期和油企高管们的谈话，大部分油企愿意在60到65美元的价格上开始提高产量以及生产活动。”

进入7月之后原油价格的下跌可能会使这种趋势以及未来展望出现变化。华尔街方面的分析师目前对未来的预期出现巨大分歧。

高盛方面表示，继续看跌原油价格，认为油价可能在10月重新跌回45美元的水平。

另一方面，摩根士丹利则表示，此前的暴跌看起来反应过度，认为原油价格将会出现温和回升。该行认为原油价格将会在年内回到一个稳定的区间内交投。

预期更多原油钻井将会在明年年初投入使用，Pioneer公司表示，继续届时将8台德州闲置钻井投入使用，这将使该公司钻井总数达到36台。这将和原油价格暴跌之前的数字相等。

在美国第二大产油州达科塔，一位原油高管表示，对于近期原油价格暴跌的现象表示震惊，他表示希望原油能够尽快回升，最好在晚秋2016年财务计划制定之前能够回到之前水平。

北达科塔州原油协会总裁Ron Ness表示，“我希望在进入秋季时原油价格将会回到之前的水平，从而鼓舞油企在2016年财政预算制定时的信心。”