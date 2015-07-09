贩毒集团在输油管道钻洞偷油 墨西哥“闹油荒”

墨西哥多条输油管道频遭贩毒集团“动手脚”，被偷走的汽油和柴油数量屡创新高，导致全国多州“闹油荒”。

为解燃眉之急，墨西哥紧急增加汽油进口，平均每天额外进口7.5万桶汽油，被一些人评论为“史无前例之举”。不过，这只是权宜之计，预计顶多持续至下周便会停止额外进口。

迫于无奈

墨西哥官员6日说，眼下全国多州“闹油荒”，包括阿瓜斯卡连特斯州、奇瓦瓦州、科阿韦拉州、哈利斯科州、新莱昂州、萨卡特卡斯州等。在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉，大量汽车在加油站外排成长队，等待加油。

墨西哥石油公司高管弗朗西斯科·富恩特斯·萨尔达尼亚说，由于汽油短缺严重，“我们每天增加进口7.5万桶汽油，这一规模可谓史无前例”。

一名墨西哥石油公司发言人说，这一紧急措施从上周开始实施，额外进口的汽油来自美国。

按照富恩特斯的说法，近年来，墨西哥输油管道遭人钻洞偷油的情况“呈指数级增长”，汽油和柴油被盗数量急剧增加，以致“闹油荒”。作案者多为贩毒集团，主要是由于不少贩毒集团开始“拓展业务类别”。

富恩特斯提供的数字显示，2012年，墨西哥当局共发现1620起类似偷油案；2014年飙升至4218起；今年年初以来，当局已经发现2813起类似案件。

墨西哥石油公司发言人表示，紧急增加汽油进口只是权宜之计，预计8日进口量将可减半，至下周则停止额外进口。

危害不小

新华社电对输油管道钻洞偷油，容易引发石油泄漏等环境灾难，甚至会造成人员死亡。

今年4月，墨西哥南部塔瓦斯科州输油管道遭人钻洞盗油，导致石油泄漏并流入河中，结果当地10万人的饮用水被污染。

2010年12月，墨西哥中部城市圣马丁-特斯梅卢坎的输油管道遭人钻洞偷油，结果引发爆炸，造成29人死亡。墨西哥石油公司今年2月宣布，鉴于去年共有总额超过10亿美元的成品油在输油管内被盗，该公司决定今后不再利用输油管运送成品汽油和柴油，而只是运送半成品，运抵后在工厂内完成最终工序。

按照墨西哥石油公司的设想，这样或许能减少汽油被盗。不过，墨西哥智库机构经济研究与教育中心能源专家亚历杭德罗·比利亚戈麦斯认为，这一措施仍然是“治标不治本”。

比利亚戈麦斯提醒道，随着“油耗子”日益猖獗，如果墨西哥当局今后弃用输油管，改用卡车运输，则运输成本将“大幅增加”。