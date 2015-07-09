中国央行已向证金公司提供充足再贷款 支持股市稳定发展

据中国官方媒体周四(7月9日)援引中国人民银行(PBOC)消息称，央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

中国央行此前已批准证金公司在银行间债券市场发行短期融资券等金融债券。

中国央行发言人日前表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。

与此同时，中国银监会新闻发言人周四指出，为支持资本市场稳定发展，银监会允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限，质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整。

刊登在银监会网站上的新闻稿称，银监会支持银行业金融机构主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线。同时鼓励银行业金融机构与中国证券金融股份有限公司开展同业合作，提供同业融资。

此外，银监会还支持银行业金融机构对回购本企业股票的上市公司提供质押融资。

A股近期断崖式下跌直接造成股票缺乏流动性，这已触及股票质押安全性的核心。中国政府周三又祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体，沪综指周三大幅收跌5.9%至近四个月新低。