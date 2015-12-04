今夜非农是否会和超级马里奥一样让人失望？

在欧元隔夜暴力拉涨过后，市场忧虑一波未平，周五(12月4日)晚间的美国非农就业数据又将席卷而至(北京时间20:30公布)，投资者担心，非农是否会和“超级马里奥”(欧洲央行行长德拉基)一样令人“失望伤心”。

投资者在数据公布前较为激进地做多美元，因认定非农就业指标可能足够强劲到为美联储(FED)在本月加息亮起绿灯。特别是从本周的美联储主席耶伦(Yellen)讲话中可见，美联储已做好了加息准备。

耶伦担心延后加息可能会使政策骤然收紧，进而让经济落入又一次衰退的风险，这种观点得到另一位美联储高官威廉姆斯(Williams)的认同。

尽管联储成员言论鹰派，但过去一周的美国经济数据恶化的情况要比带来的惊喜更多。美国11月制造业和服务业活动性显著放缓，提升了非农就业数据发布情况的变数。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien每月都会通过8个非农前瞻指标对数据作出精确展望，这次非农数据的积极提示要比不佳的信号更多：

不过ISM非制造业指数的就业分项急剧滑落令人担心，这是非农数据较为可靠的前瞻性指标，我们不能忽略上月的报告结果，因为10月非农就是在非制造业就业分项表现强势的情况下给市场带来惊喜。

因此11月份非农就业数据还是有可能表现不佳，不过由于前月数据表现太过抢眼，经济学家早已预料到这次的指标可能出现倒退，任何超过15万的数字都会让投资者满意。

在12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议过后，我们对于美元的后市判断可能改变，因耶伦曾称：“美联储总是在上调或下调利率，”明显是在弱化调整利率水平做法的重大影响。

以下是8个就业前瞻指标的表现情况：

利好非农

ADP就业增量从19.6万提升至21.7万；

挑战者裁员人数下降13.9%；

续请失业金人数从217万降至216万；

ISM制造业就业分项提升；

密歇根大学指数提升。

利淡非农

ISM非制造业指数就业分项锐幅下跌；

4周初请失业金人数均值从26.2万增至26.9万；

消费者信心指数降至9月来低位。