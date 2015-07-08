美元上涨 黄金破区间底部重启跌途

周二，中国A股持续下跌，希腊公投危机下，投资者拥抱美元避险，美元兑非美货币全线走强，美元指数大涨超1%，黄金(1152.00, -0.60, -0.05%)承压下跌，前期只要支撑水位1160告破，最低探至1150。

目前大家担心希腊和中国，到了本季度末下季度初会担心全球经济增长，还有核心通胀上升不足，大量风险会以小规模崩盘的形式出现。现在市场对全球、尤其是美国经济增长、中国和决策者改善形势的能力太过于乐观。

近期希腊问题牵动全球市场神经，周一希腊公投结果公布，反对债券人救助计划的民众占据绝对优势，这令希腊退出欧元区的可能性不仅仅停留在猜测，很可能是赤裸裸的现实。同时中国A股连续2周垂直下落，尽管政府使出浑身解数，各种利好不断，但仍难以市场颓势，周二仍以下跌1.29%报收，1700多支个股跌停。

放眼全球市场，标普、纳指均下调新低剧烈震荡，原油(51.85, -0.48, -0.92%)到大宗商品遭抛弃，哀鸿遍野。目前看，全球市场只有美元最为坚挺，一般情况下，美元资产是金融危机的避风港，在希腊问题导致欧元遭抛弃的情况下，美元成了最硬通货。但奇怪的是，一向标榜避险天堂的黄金白银(14.93, -0.04, -0.27%)，应该随美元一起上涨，却反而大跌，历史的回放不禁让人回想2008年雷曼兄弟倒闭后金银的表现，当时黄金也未能体现避险属性而从高位回落至684美元，而美元指数表现非常强劲一直飚到89附近，随后美联 储的量化宽松开启，黄金才展开启向1921美元的牛市。昨晚的情况再次表明，在风险来临是"现金为王"，金银这种无息资产东西是无法真正避险的。

周一希腊危机仅仅让金银小幅高开后回落，加之非农差于预期的利好，都未能刺激金银多头向上突破打破僵局，这正表明金银的趋势就是向下，任何利好在趋势面前都苍白无力。因为美联储加息靴子一刻不落地，金银多头就无法安然入眠，因为"卖消息，买事实"的规律，加息预期是利空的噱头，什么时候利空出尽，也就是加息 真正启动之日，才是金银见底之时。所以在美联储将加息时间迟迟未能明确情况下，金银就难言转强。加息预期不落实，金银中期下跌格局依然不变。

现货黄金昨晚破位下行，日K线收大阴线，刚好触及自1132以来形成的上升趋势线，短线获得暂时支撑，不过MACD指标看，中期趋势对多头非常不乐观，绿色动能柱向下发散，价格被严压在各天期均线之下，预计在1150底部区域经过反复盘整挣扎后，黄金的跌势难挽。交易思路，仍然是逢高沽出黄金，目标1145 乃至上年底1132，止损宽放在1170之上。