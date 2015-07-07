希腊敢与债权人说不，必留有后手，中国与俄罗斯有可能得益

基本面：



" 希腊民众５日在公投中否决国际债权人提出的“改革换资金”协议草案。希腊接下来的命运将掌握在欧洲中央银行手中。





希腊银行业上周起因缺少流动性而实施资本管制。众所周知，没有一个经济体可以在银行业瘫痪的情况下正常运转。





如果欧洲央行恪守规定，要求希腊银行业只有在具备偿债能力的前提下才能接受央行贷款，那么央行６日起将停止向希腊银行业提供现金。





其实希腊人为争取自己该有的利益没有错，这些年希腊加入欧盟以后，竞技状态不如加入前，而现在时时刻刻面面临着债权人的威胁，为满足欧盟条件步步妥协，结果是谁都没有好处，欧元区经济危机久久不能解脱，各成员国也是受伤匪浅，各种制约太多，希腊经济不能得以自由恢复，我看还不如离开欧元，这或许对欧元对希腊都有好处。英国BBC编辑、导演David Malone认为，希腊政府很可能已经有了一个应对“退欧”的B计划，而中国、俄罗斯将在其中扮演重要的角色。俄罗斯已经与希腊签署一个庞大的天然气管道协议。这个协议使希腊成为俄罗斯TurkStream管道项目的南部重要枢纽，从而与德国和波罗的海国家运营的NordStream管道竞争。这条管道还能让俄罗斯天然气绕过乌克兰直接运往欧洲，从而削弱乌克兰与西方国家的关系。此外TurkStream管道还能进一步向东延伸到伊朗，甚至达到正在经历内战的叙利亚。

中国很可能借希腊债务危机让亚投行（AIIB）小试牛刀。通过注入人民币，希腊可能倾向让其所有贸易结算使用人民币而不是美元或者欧元，摆脱受制于欧盟和美国的局面，转而仰仗中国。俄罗斯也会很开心，因为中俄已经签署了人民币结算协议。未来俄罗斯在希腊的天然气管道融资可以使用人民币贷款。亚投行向希腊发放的贷款不会受制于美国或者欧盟。希腊可以违约并且继续使用这些钱。中国可以剥离不良贷款作为人道主义援助。当疲软的资本主义欧洲国家不愿意再伸出援手之时，中国人愿意帮助那些绝望的希腊人。

有了这两个强有力的新朋友，希腊重新拥有了与欧洲甚至美国讨价还价的手吗。中国也有机会拥有在欧洲的人民币项目，而俄罗斯将拥有自己在南欧与北约对抗的立足点。"

技术面：

周一金价高开低走，尾市收出长下引线，阴线部分超过实体，布林中轨走平，MA6看空走势，macd在0轴徘徊，dif与dea粘合，是金叉还是普通粘合，有待后是考证，但是有一点可以肯定，就是市场对希腊人说不，还是持观望态度，等待欧洲央行表态。而希腊已经有了所谓的B计划。从四小时结构来看金价处于横盘状态，那么可以看出市场在等待欧盟峰会对希腊问题的讨论结果。

今日观点：

综上所述，黄金或许将出现阶段性底部，目前只是构筑底部时候，波动很小，而偏偏这个时候往往时候是暴起的契机，冷静的投资者们，把精力多花在观望上，对你的利润一定有好处。

今日思路：

阻力位1173.03、1181.28；支撑位1164.02、1162.75；

1、黄金1164.02企稳做多，止损1162.75止盈1168.55、1173.07、1181.28；

2、黄金1181.28突破做多，止损1175止盈1184.66、1200.24

3、白银15.58不破做多，止损15.48止盈15.96、16.33；

4、加元1.2666突破做多，止损1.2626止盈1.2706、1.2732、1.2833；

5、澳元0.7504不破做空，止损0.7538止盈0.7419、0.7384、0.6837；

6、日元122.36企稳做多，止损121.93止盈123.89、125.41；

7、欧元1.1001企稳做多，止损1.0968止盈1.1069、1.1120、1.1239；

8、英镑1.5575企稳做多，止损1.556止盈1.5652、1.5745、1.5886；

9、瑞郎0.9464不破做空，止损0.9502止盈0.93260.9189；

10、镑日191.73附近做空，止损192.31止盈190.02、189.37；

11、欧日134.57企稳做多，止损133.77止盈137.4、140.24、

12、美指96.43企稳做多，止损95.84止盈97.56、97.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差