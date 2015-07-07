短期金价前景仍疲软 反弹需先破1187

Kitco特约分析师Kira Brecht周一(7月6日)撰文称，尽管周日(7月5日)希腊投票反对撙节措施，进一步加剧了该国退出欧元区的风险，但受强势美元的打压，金价整体波动较小。

其他市场方面，因美元走强，希腊可能解除制裁增加供应以及中国股市暴跌削弱全球第二大消费国需求，原油价格大幅下跌。一般来说，油价下跌将拖累通胀预期走低，不利于黄金这类抗通胀资产。

Brecht表示，尽管希腊方面存在风险，但金价仍在近期的区间内交投，显然希腊正在上演的危机并没有引发太多的避险需求。

技术面上看，Brecht称，黄金日图正形成一个下行趋势，但整体来看仍在一个较大的中性区间内震荡，下方的初步支撑位于上周低位1155.80美元(点A)。

他指出，短期金价的前景疲软，目前价格正继续交投在布林带中轨下方，该位置同时也位于20日均线(蓝线)。因此，一旦金价跌破1155.80美元，则将重新下探3月低位1143.80美元(点B)，进一步支撑在2014年11月低位1135.30美元(点C)。

同时，指标显示金价尚未形成较强劲的趋势，日动能指标稍显疲软，14日RSI指标周一从上周的47%下降至41%。

至于上行方面，Brecht认为，如果金价能够突破20日均线阻力，则将看向6月29日高位1187.60美元(点D)，收在该水平上方可能改善短期的技术面前景。然而，只要金价继续承压在1187美元下方，空头就仍占据优势。

上周实物黄金需求明显增加

过去一周，受到希腊局势的影响，新加坡的黄金需求量出现了明显的增长。

BullionStar Pte的首席执行官Torgny Persson称，上周该机构的黄金需求增长超过两倍，并且较往年同一时段要明显增加。

Persson称，有非常多的新用户进来，大多是出于对希腊局势的担忧，并且对全球经济陷入史无前例的债务水平也有所担忧。

全球不少黄金加工商和销售商都出现了很大的销量，人们对黄金供应短缺开始出现了担忧。

Persson表示BullionStar的库存仍然充足，但存货开始慢慢被清出，增加库存变得很困难。“如果这样的需求趋势继续下去，那么会出现交付延迟的局面。”