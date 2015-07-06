财报季即将拉开序幕 金属投资者密切关注

随着矿企财报季拉开序幕，工业金属投资者未来几周将密切关注矿产商的业绩，寻觅可能宣布减产计划以支撑价格的迹象。析师认为，铁矿石、铝和锌将最受关注，因为这些产品价格下跌，让一些矿产企业的利润承压。

随着矿企财报季拉开序幕，工业金属投资者未来几周将密切关注矿产商的业绩，寻觅可能宣布减产计划以支撑价格的迹象。

渣打银行(Standard Chartered)金属分析师Nicholas Snowdon表示，“接下来几周的业绩公布期，我们是否会开始看到一些供应面的回应，将至关重要。”

分析师认为，铁矿石、铝和锌将最受关注，因为这些产品价格下跌，让一些矿产企业的利润承压。

今年4月现货铁矿石价格较上年同期下跌超过一半，但之后反弹约15%至每吨54.10美元。

花旗分析师Heath Jansen在一份报告中表示，“过去六个月，淡水河谷、必和必拓和力拓纷纷暗示减产、减慢销售速度或放缓增长步伐。企业提高增长预期，可能降低铁矿石价格波动性。”

巴西淡水河谷今年4月30日曾表示，正在考虑未来两年将铁矿石的产量预估降低多达3000万吨。

分析师称，最受关注的基本金属是铝和锌。Snowdon指出，“在西方国家，在减产可能性和必要性方面，铝名列榜首。我们也看到锌产量以几年来最快速度增长。”

他补充称，鉴于基本金属的仓位状况偏向空方，如果真的看到一些重大的减产声明，可能触发一些空头回补。

主要厂商俄铝在4月时表示，可能闲置20万吨产能；美铝在3月表示，在评估50万吨的冶炼产能。

美铝上周二曾称，将永久关闭位于巴西的Pocos de Caldas炼厂，该厂年产能略低于10万吨。不过，该厂自2014年5月就陷入闲置状态，所以此举不会降低当前产出水平。

另外，镍价也备受关注。伦敦金属交易所(LME)镍价本周跌至每吨10795美元的六年低点，较去年高位近乎腰斩。

法国兴业银行驻伦敦金属研究部主管Robin Bhar表示，“我们深深扎进金属综合成本曲线之内，或许铜是个例外。但没有人希望第一个减产，因为这会把优势拱手让给其他厂商。大家都在较着劲，看谁会减产。”