周评：欧银宣判+非农决战 下周重磅核弹连环炸敬请防备

11月23日至11月27日金融市场概述：美元指数周五触及八个月高位，有关美元和欧洲主要货币间的利差将日益扩大的预期推升美元指数接近年内峰值100.39，为2003年6月以来最高。

市场主流观点认为，美国联邦储备理事会(FED)将在下月升息，美元因此走强。另外，市场预计欧洲央行和瑞士央行将会进一步放宽政策。

本周美元/瑞郎上扬逾1%，周五触及五年高位。美元/瑞郎连续第二周升幅超过1%，上周涨幅接近1.2%。

欧元/美元本月迄今下跌3.7%，本周收于1.0600下方，因市场预期欧洲央行将在12月3日的会议上宣布进一步放宽货币政策。

英镑本周稍早曾在英国财政大臣奥斯本发表“秋季声明”后上涨。奥斯本在“秋季声明”中放弃了取消部分低收入者福利这一不受欢迎的计划，同时还缩小其它政府支出的削减幅度。

美元指数日线图

美联储12月加息已经是大概率事件，争论的焦点不再是升还是不升，而是此后的升息步伐将会怎样。至于欧洲央行，几乎肯定会放宽政策，问题在于将选择哪些具体措施，内部核心成员意见分歧。人民币加入国际货币基金组织SDR篮子近在眼前，无疑将增强人民币在国际市场的信用背书。

展望下周，欧洲央行周四的政策会议将成为焦点，澳洲、加拿大和印度央行也将举行政策会议。此外，下周将出炉的数据颇多，关注重点包括美国11月非农就业、以及全球主要经济体的采购经理人指数(PMI)。

当周要闻盘点

德国力组宽松？欧洲央行宽松政策或“难产”

欧洲央行行长德拉基上周发出最强烈暗示，为央行在12月3日会议上出台新举措埋下伏笔。欧洲央行官员本周在法兰克福召开一系列高规格会议。数位消息人士对路透表示，各国央行官员正在考虑是否对银行业者实行两级存款利率，以及是否采用扩大购债等选项。

根据荷兰合作银行的估算，货币市场反映出的利率下调幅度仅为12.6个基点，但周四时则预期下调15.3个基点。

野村外汇分析师Yujiro Goto称：“路透报导过后，市场有关欧洲央行将进一步调降存款利率的预期升温。下周欧洲央行会议之前欧元买盘机会不大，因此欧元跌破1.05美元的下行风险在加大，”。

一位了解磋商情况的官员表示，“他们还在努力确定应包括哪些举措。许多人有不同的看法。”在这些磋商中，德拉基与德国持怀疑态度的决策者出现不和，而身为主要决策制定者之一的央行执委劳滕施莱格罕见地公开反对扩大印钞计划。

法国巴黎银行驻伦敦分析师Ken Wattret表示，“既然已经提升了采取行动的预期，它(欧洲央行)不会冒让市场失望的风险，”他的看法反映了市面上多数分析师的看法。

先不论下周欧银是否加大宽松力度，目前有专家认为，即便欧洲央行下周下调存款利率，但仍可能落后于市场一步。外媒报道指出，如果作为债券购买项目最低线的存款利率自-0.2%下调10个基点，则可供欧洲央行刺激项目购买的债券将增加3730亿美元，但历史经验表明这些债券可能很快蒸发。

欧洲央行已经对这个举措的潜在影响有了初步了解，据外媒统计的欧元区主权债券指数显示，自欧洲央行上次会议以来，约4530亿美元从到期日上看符合购买项目条件的债券的收益率跌破了-0.3%。

荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦利率策略主管Richard McGuire称，“进一步下调存款利率增加可供购买债券规模的好处恐怕不会持续，欧洲央行在这个问题上可能陷入自我追逐的怪圈，无法买入核心市场曲线短端的债券。而欧洲央行放弃以存款利率作为最低线可能更有用。”

俄土纷争引发三战臆想 中东局势走向何方？

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。俄总统普京表示，这将“给两国关系带来严重后果”。这是北大西洋公约组织(NATO)成员国和俄罗斯在半个世纪来公开承认的最严重冲突之一。

俄罗斯一架苏-24战斗机周二(11月24日)在土耳其和叙利亚边境叙利亚一侧坠毁。土耳其方面说，因军方对一架进入土耳其凌空的俄罗斯战斗机多次警告无效，随后击落了该战机。而俄罗斯方面则表示，飞机飞行一直保持在叙利亚境内领空，这架战机遭到地面火力攻击，在叙利亚境内坠毁。

俄罗斯在推特上声明：苏-24战机在叙利亚境内，返回途中被土耳其F16击落。监控显示，战机完全没有越境。

俄罗斯总统普京晚些时候的讲话增加了两国发生严重冲突的担忧。普京称，俄罗斯战机是在叙利亚境内被土耳其F-16发射空对空导弹击落，距离土耳其边境1千米，随后在距离土耳其边境4千米处坠毁。

地缘政治紧张局势升级提振了避险欧元和日元的需求，日元兑美元周三触及一周半高位。美元指数在本周初曾触及8个月高点，因对美国下月升息的预期升温，但战机被击落事件发生后小幅回落。

国际社会呼吁俄土双方保持冷静，但两国均不愿让步。俄罗斯威胁对土耳其实施经济报复，而埃尔多安称俄罗斯的做法“不理智”且“不合适”。

野村分析师Timothy Ash称：“(土耳其总统)埃尔多安是个厉害角色，又很情绪化，如果俄罗斯的报复行动做得太过，我觉得土耳其不免会反击，比如以牙还牙地实施贸易制裁，甚至可能波及俄罗斯核协议等方面，不过我觉得也存在一个清楚的共识，即这样的行动是两败俱伤，谁都不想见到。现在决定权在俄罗斯一方。”

美国三季度GDP上修 12月加息概率提高

美国商务部(DOC)公布的报告显示，美国三季度GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.1%，初值增长1.5%。美国三季度国内生产总值(GDP)增速加快，较初值"强势"上修，主要得益于库存再度飙升所提振。

报告称，美国三季度企业获利暴跌，但是奇怪的是，工人收入攀升。

美国商务部则称，此次GDP数据被上修主要得益于消费的增长，非耐用品及耐用品的消费都有所上涨，服务业方面医疗保健消费增长明显。

数据公布之后，华尔街日报称，美国第三季度实际GDP年化季率修正值表现好于前值，主要原因在于商业库存增多，但与第二季度3.9%的GDP增速相比仍处于低位，其中企业税后收入增幅录得2014年第四季度以来最小涨幅，暗示今年年底前美国经济仅以温和步伐增长。

美国3季度GDP年化季率好于前值，这支持美联储在12月启动近十年来的首次加息。

尽管随后公布的美国经济数据表现不尽如人意，美国11月综合制造业指数为负3，10月为负1。此外，美国谘商会公布的数据显示，11月美国消费者信心下跌至2014年9月以来最低。具体数据显示，11月美国消费者信心指数为90.4，远低于分析师预估中值为99.5。10月经修正后为99.1，前值为97.6。

不过，这些不佳的数据难以改变美联储12月加息的既定轨道。

断头铡刀——黑周五A股迎来大甩卖

美国的“黑色星期五”中国股市意外迎来了“挥泪大甩卖”。周五(11月27日)，沪深两市双双大跌，上证指数创下近三个月来的最大跌幅。这一“断头铡刀式”的下跌让投资者惊呼，A股的反弹难道要就此终结？

截至收盘，上证指数下跌5.48%至3436.30点，创下自2015年8月25日最大跌幅。本周上证指数累计重挫5.4%，创下逾三个月来单周最大跌幅。今日A股成交额4631亿元，昨日成交4256亿元。

基本面来看，证监会对部分券商立案调查对市场情绪产生了冲击，对于市场人气打击明显。分析人士认为，这一因素也是引发今日券商板块调整的导火索。同时，分析人士指出，证监会再发布场外衍生品融资五项禁令，继续出手去杠杆，千亿融资遭打压，也是市场下挫的重要原因。

此外，下周新股发行(IPO)将正式重启，无论认购规则如何改变，对市场的负面影响总是存在。

天信投资认为，“从今天这种疯狂的杀跌以及股指破位的走势来看，杀跌的动力十分充足，这也是对近几个月以来连续上涨带来的最直接的反击。短期市场不容乐观，投资者切记要不断降低仓位，短期看看3350点附近能否出现支撑，然后重新做好新一轮投资策略。”

中证投资指出，“消息面上券商违规连、融资交易收益互换叫停，以及IPO下周一开启申购都在本已脆弱的市场情绪上加上了‘最后一根稻草’。昨日市场虽然再度出现大幅杀跌，以释放短期调整压力，但从量能上看，较8月底大跌时量能依然明显较低，预示短期市场调整空间较为有限。”

下周展望——人民币或迎来历史性时刻

展望下周，重磅事件扎堆会让投资者应接不暇，首先，市场重点关注欧洲央行(ECB)利率政策决议、美联储主席耶伦讲话以及美国11月非农数据，这些信息将决定投资者是否会继续卖出欧元和买入美元。

市场目前预计，欧洲央行预期将存款利率下调10个基点，同时将量化宽松政策延长至2017年3月。欧洲央行行长德拉基(Draghi)应该会继续保持扩大量化宽松政策的大门敞开。虽然降息幅度可能小于市场预期，但资产购买期限的延长方案或更加激进。

如果下周耶伦讲话令美元过强的担忧浮出水面，美元走势或迎来一轮回调。此外，美国11月非农数据预期向好的驱动因素已逐步在美元当前汇价中得到体现，或将刺激美元多头获利了结。

市场交易主线方面，投资者需关注美元融资成本提高以及欧元区资本外流引起的欧元卖压。预期美元兑瑞郎和日元的买盘将保持强劲，而兑欧元的上行空间已经有限。欧元方面，德拉基很难继续提升量化宽松预期，因此欧元存在一定的上行风险。美元则需紧盯非农就业数据，下周非农数据应该不会改变美联储政策。而耶伦周二和周三分别发表的讲话将会成为市场走势的重要驱动因素。

商品货币方面，澳纽系这里，澳洲联储(RBA)货币政策态度难再改变，汇价走势关键在于市场风险情绪。加元方面，除了加拿大央行货币政策例会外，原油价格仍是汇价的主要驱动因素，下周即将召开的石油输出国组织(OPEC)政策会议值得关注。

国内市场方面，A股在经历又一次集体跳水后将如何演绎成为市场关注焦点，而市场首先将迎来国际货币基金组织(IMF)执行董事会定于11月30日召开的会议，讨论人民币是否应被纳入特别提款权(SDR)货币篮子。近段时间中国经过多措并进的冲刺，已为“入篮”做好准备。

在全球陷入安全资产荒之际，人民币一旦加入SDR无疑增强其在国际市场的信用背书，但就此寄望人民币资产需求高歌猛进恐不现实。惠誉认为，将人民币纳入SDR篮子料不会引发对人民币资产的全球需求有明显改变。对于人民币入篮后的走势，多家国际投行报告预测人民币之后将出现一轮贬值。但清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，加入SDR后人民币兑美元汇率将成为国际关注的标杆汇率，中国央行将竭力在短期内增加其相对稳定性。