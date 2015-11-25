美GDP上修为FED加息大开绿灯 中东局势掀起金融市场巨澜

金融市场避险情绪急剧升温，欧美股市纷纷下挫，以原油为首的大宗商品全线反弹。英美方面，英国央行行长卡尼日内直言将在一段时期内保持低利率环境，英镑应声下跌，日内刷新两周低位至1.5068；日内公布的美国经济数据依旧良莠不齐，美国三季度GDP强势上修，美联储12月加息几率进一步增加，但随后公布的美国消费者信心指数以及里奇蒙联储制造业指数表现疲弱。由于市场避险情绪再度升温，欧元、日元避险买需增加，美元指数较昨日触及的100大关有所回落。

美国三季度GDP强劲上修 为美联储加息开绿灯？

据周二公布的一份报告称，美国三季度国内生产总值(GDP)增速加快，较初值"强势"上修，主要得益于库存再度飙升所提振。

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国三季度GDP年化季率修正值增长2.1%，预期增长2.1%，初值增长1.5%。

报告称，美国三季度企业获利暴跌，但是奇怪的是，工人收入攀升。

据知名财经博客zerohedge称，虽然三季度GDP一如预期上修，但是贡献最大却不是消费支出，因为数据显示，美国三季度个人消费支出修正值下修至3.0%，对GDP的贡献值下跌至2.05个百分点。

三季度GDP上修主要来自于库存激增的提振，但是值得注意的是，库存高企，表明在进入2016年之后，美国的商家们将要花费更多的时间来消耗库存。

数据显示，三季度库存的增速，超过市场此前的预期的两倍有余。因此今年四季度的增长预期，主要集中在去库存上面。

而美国商务部则称，此次GDP数据被上修主要得益于消费的增长，非耐用品及耐用品的消费都有所上涨，服务业方面医疗保健消费增长明显。

华尔街日报点评称，美国第三季度实际GDP年化季率修正值表现好于前值，主要原因在于商业库存增多，但与第二季度3.9%的GDP增速相比仍处于低位，其中企业税后收入增幅录得2014年第四季度以来最小涨幅，暗示今年年底前美国经济仅以温和步伐增长。

数据公布之后，欧元/美元扩大涨幅但随后转而下跌，美元/日元触及当日低位随后延续先前的跌宕起伏走势；美国股指期货略微扳回稍早跌幅；美国12月联邦基金利率期货持稳于近两周低点。

芝加哥联储FEDWATCH走势显示，交易商当前预计美联储12月加息的几率为78%，周一为74%。

不过随后公布的美国经济数据表现不尽如人意，美国里奇蒙联储周二公布，11月综合制造业指数为负3，10月为负1。美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示，11月美国消费者信心下跌至2014年9月以来最低。具体数据显示，11月美国消费者信心指数为90.4，远低于分析师预估中值为99.5。10月经修正后为99.1，前值为97.6。

英国央行直言将在一段时期内维持低利率 英镑应声下测1.51水平

英国央行(ECB)行长卡尼(Mark Carney)今天就11月通胀报告在英国财政部委员会上作证称，料将在一段时期内保持低利率环境。尽管存在不利因素，英国央行实际均衡利率可能会继续上调。

卡尼指出，全球均衡利率在“相当长一段时间内”可能低于历史平均水平，还称宏观经济措施已经促使经济增长。

英国央行(BOE)首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周二表示，较之央行最新经济展望所反映的情况，目前英国经济成长和通胀面临更多下行风险。

他重申之前的讲话，称英国央行需作好必要时降息的准备，而且源于新兴市场的全球金融危机“第三阶段”，可能对全球经济成长造成长期影响。

“我认为围绕英国GDP成长与通胀的风险明显偏向下档，情况远甚于2015年11月的通胀报告，”霍尔丹在国会财政委员会的年度声明中表示。

“当然也存在上档风险，但我认为从规模来看那将较为温和，而且万一真的发生，也会较为容易因应。”。

另外，稍前公布的英国央行通胀报告下调了通胀和GDP增长预期，英镑/美元在此种前景下继续延续前两个交易日跌势，汇价在卡尼讲话中从1.5131下跌至1.5100关口，整体跌势还算缓和。但随后因卡尼在讲话中称英国的实际利率正在转正，现在的关键是什么时候适合加息，英镑/美元又自低位回升至1.5130下方。

瑞讯银行(Swissquote Bank)周二指出，英镑/美元在1.5200下方走软。小时图形支撑位于1.5027(2015年11月6日低点)。小时图形阻力位于1.5294(2015年11月19日高点)。更强阻力位于1.5529(2015年9月22日高点)。预期汇价仍将持续下跌，因高点下移为下降趋势。

更长线看来，技术结构看跌，主要保持在阻力位于1.5340/64(2015年11月4日低点，同时为200日移动均线所在)下方就有可能进一步跌向1.5089关键支撑。不过总体超卖状况以及近期买盘兴趣上升表明汇价也有反弹可能。

俄土争端引爆避险情绪 股市下挫大宗商品全线上涨

这一消息令中东局势陷入更大的混乱之中。随后，金融市场的避险情绪显著上升。

土耳其货币里拉首当其冲，里拉汇率短线扩大跌势。卢布也因战机遭击落消息的影响而下跌。卢布兑美元下跌0.2%，卢布兑欧元下跌0.4%。

(土耳其里拉走势)

欧洲和美国股市也受到冲击。土耳其伊斯坦布尔100指数下跌4%，创8月24日以来最大跌幅。俄罗斯股市大跌4.27%。欧洲Stoxx 50指数跌幅一度扩大至2.1%，法国CAC 40跌2.2%，德国DAX跌1.8%。

美国股指期货也震荡走低。道琼工业指数开盘下跌48.5点，或0.27%，至17744.18点；标准普尔500指数开盘下跌7.45点，或0.36%，至2079.14点；Nasdaq指数开盘下跌32.15点，或0.63%，至5070.33点。

(欧美股市走势图)

欧洲债券收益率也随之下跌。德国2年期国债收益率跌至历史低位-0.392%。

(德国2年期国债收益率走势)

新兴市场也受到冲击，包括马来西亚林吉特等新兴货币也应声大跌。

(林吉特汇率走势)

大宗商品全线上涨。伦敦交易期铜大涨3.1%，至4602美元/吨，昨日为六年来跌破4500美元关口。伦敦交易期镍亦持续走高，目前涨幅已达5.3%，此前一个交易日大跌近5%并触及逾十年低点。期铝上涨1%，期铅大涨2.5%。

(LME期铜走势)

油价快速走高，WTI涨破43美元关口，日内涨幅一度扩大至3.1%，布油涨破46美元关口，涨幅超过3%。

(WTI原油走势)

黄金一度涨破1080美元/盎司，最高触及1181.14美元/盎司。

（现货黄金走势）

标准人寿投资（Standard Life Investments）市场策略分析师Chris Faulkner-MacDonagh表示，“今天俄罗斯战机被击落的消息以及欧洲股市的大幅抛售提醒我们，对于投资者而言今年是非常紧张的一年。”他补充道，“当然，地缘政治紧张局势今天及未来几天内，将在投资者心中挥之不去，但到美联储加息时焦点应该就会转移。”