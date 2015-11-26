银行间债市升势不改 资金仍然延续稳中向宽

中国银行间债市周四(11月26日)盘中利率债收益率跌势不改，中长期品种多下滑约2-3个基点，国债期货亦同步走强。IPO临近资金需求虽有所升温，但流动性应对仍无难度，近期国际风险事件频频也继续支撑避险情绪，在配置需求的稳步推动下，料债市还将延续震荡偏强局面。

10年期国债活跃券150023最新报价在3.06%/3.0550%，周三尾盘为3.10%/3.0550%；10年期国开债150218券最新报价在3.4690%/3.4530%，周三为3.49%/3.47%。

中国金融期货交易所5年期国债期货主力合约TF1603早盘收报100.07元人民币，较周三结算价涨0.21%；10年期国债主力合约T1603收报98.890元，较周三结算价涨0.34%。

交易员并表示，中证登周三发布回购质押券动态调整新政，由于市场对此早有预期，加之政策力度也相对温和，短期对相关涉及信用债的回购操作冲击不大，因此今日信用债反应总体平静。短期市场走势虽偏强，但要突破近期形成的震荡区间仍需更有力的外因推动，以国开10年活跃券150218为例，其收益率再度下破3.40%难度不小。

另有银行交易员谈到，回购质押券新政出台后，今日对信用债并无明显影响，因为此次政策也明显照顾了市场的情绪，短期的冲击力度应该不算大。

中国证券登记结算公司周三公告称，自本周开始，将依据现有规则综合考虑交易所回购债券的集中度、流动性和信用情况等因素，对部分回购质押标准券折算率予以动态调整，逐步完善质押券差别化动态管理机制。

一级市场方面，进出口银行稍早招标的三年期固息债，中标利率为3.18%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.3758%和3.6143%；三期债对应投标倍数2.77倍、3.78倍和3.47倍。

与此同时，银行间市场周四早盘主要回购利率总体平稳，七天品种小幅上涨。交易员称，跨IPO期限需求较大，但因供给充裕，资金面整体延续稳中向宽，IPO冲击似乎小于预期；至于中证登对交易所回购质押券折算率动态调整的新规，短期对流动性的实际影响有限。