银行石油强拉大盘 中国石油涨停

午盘沪指涨幅缩窄至1%内以后，银行板块和两桶油集体暴动。两个板块都涨幅超过8%，中国石油[9.97% 资金和农业银行[9.97% 资金涨停。

银行股似乎成为了最安全的选择

据彭博社报道，中国股市近日波幅巨大，为全球金融危机以来首见。而银行股似乎却成为了最安全的选择。当然，在最近的中国股市，安全也只是相对而言。

“从技术角度来看，金融股走出了下行趋势，势头强劲向上。”Nagaraj表示，“金融股是亮点。”

中国的银行股已经翻身，从拖大盘后腿的板块一跃成为了领跑板块。

政府干预

“中国金融股，尤其是银行股是货币政策放宽的受益者，但是更重要的是，银行股也是政府直接干预市场的目标，”Forsyth Barr Asia的香港和大陆销售交易员Bill Bowler表示。他表示，有猜测称，主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司已经在购买ETF以抬升市场。

汇金并未立即回应彭博的邮件采访。工商银行[8.66% 资金 周四大涨5.8%，中国市值最大的公司——中石油股价反弹8.8%，君阳证券行政总裁邓声兴表示，有猜测称与政府相关的基金正在购买权重股。

揭秘中国石油(601857)

业绩同比大幅下降：一季度公司实现营业收入4,103.36 亿元，同比下降22.4%；公司实现归属于母公司净利润61.49 亿元，同比大幅下降82%，折合EPS 0.03 元。低油价对公司业绩冲击明显，随着油价的逐步反弹，公司经营情况在Q2 有望好转。

油价下跌，勘探开发业务严重受挫：15 年一季度公司原油产量239.4百万桶，同比增长3.3%；天然气产量8,508 亿立方英尺，同比增长7.7%；实现油气当量产量381.2 百万桶，同比增长4.9%。15 年Q1 集团原油平均实现价格为48.87 美元/桶，同比大幅下降51.2%，对公司勘探开发业务冲击明显，一季度实现经营利润172.99 亿元，同比大幅下降67.2%。

炼化板块同比增亏：一季度公司加工原油253.5 百万桶，比上年同期下降0.4%，汽油、柴油和煤油产量2,334.6 万吨，比上年同期下降0.4%。受油价下跌造成的毛利下降和库存减值影响，炼油业务经营亏损37.85 亿元，同比增亏人民币57.44 亿元；化工业务通过优化产品结构，乙烯、合成树脂、合成纤维原料及聚合物、合成橡胶等产品产量增加，实现经营亏损12.80 亿元，同比减亏28.96 亿元。