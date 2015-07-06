印度国内黄金需求疲软 金价贴水8至15美元吸引消费者

目前印度的金价贴水达到了8至15美元/盎司的水平，而此前在6月中旬贴水只有1美元/盎司左右。

印度国内目前的实物黄金需求非常疲软，交易商称，目前印度国内的黄金正以贴水的形式出售。





全印度珠宝和金饰贸易委员会(AIGJTF)的主管Bachhraj Bamalwa表示：“价格的下跌是位了吸引消费者。”

印度大量的黄金需求来自农村地区，但由于今年雨季降雨不佳，因此影响了农民的收入，也就影响了黄金的需求。

另外，由于年初的黄金大量进口，使得目前印度市场的供应充足。

除了印度，亚洲其它地区的黄金需求也同样低迷，新加坡的金价升水在80美分至1.2美元/盎司间，香港地区的金价升水在60美分至1美元/盎司间，上海的金价升水在2美元/盎司左右。

上周印度这一全球黄金消费大国的金价较国际金价大幅度折价，因当地黄金需求疲软，以及黄金库存较高。

经销商表示，本周当地黄金较伦敦金大幅折价达每盎司8至15美元，远高于6月中旬时的每盎司1美元的折价。

印度去年成为全球最大的黄金消费国。在今年第一季度印度退居至第二位，排在中国之后。该国黄金需求持续疲软料将施压国际金价。目前，国际金价略高于3个月半最低水平。

近两个星期，印度金价已累计下挫逾3%。

全印度宝石和珠宝贸易联盟主席Bachhraj Bamalwa表示，“金价下跌未能成功吸引逢低买家。”

印度三分之二的黄金需求来自于农村地区。对于这些远离银行的人来说，黄金珠宝是传统的保值投资品。但是，在当前的季风期，印度农民们不得不增加农业方面的支出，从而导致黄金需求下滑。

经销商们还表示，节日与婚礼数量减少也是导致黄金需求下降的一大因素。

该联盟主席还表示，“黄金需求疲软将持续至下个月。8月以后，黄金珠宝商将会开始为年底的销售旺季储存货品。”虽然经销商们表示，目前的库存量仍相当大。他们指出，今年早些时候强劲的黄金进口导致库存维持在高水平，促使金价承压。

印度孟买的一位经销商表示，“因过去几个月黄金进口量较大，目前的库存有点高。未来几个周，库存量料将减少，因银行等渠道商正在减少黄金进口。”

亚洲其它地区的黄金需求也在下滑，尽管国际金价本周料将录得连续第二个周阴线。

新加坡黄金较伦敦金的溢价为每盎司0.8美元至1.2美元，香港黄金较伦敦金溢价为0.6美元至1美元。而上海黄金较伦敦金的溢价维持在每盎司2美元左右。

国际金价在一个狭窄区间波动，或进一步下挫的预期，以及季节性需求少促使消费者远离金市。

一位新加坡交易员表示，“今年实物黄金需求出人意料地在相当长一段时间维持疲软状态。在该地区的一些地方，买家甚至多于买家。”

澳大利亚柏斯铸币局周五公布的数据显示，尽管黄金销售量出现环比增长，但是仍远低于去年同期水平。该局的黄金销量同比下滑21%，白银销量同比下滑34%。