黄金市场背后五大不利因素 策略师称金价将跌至1150

危机似乎变成了常态，黄金市场的反应越来越平淡。并且即使在投资者们寻求避险保值资产时，黄金也不再是首选，更多投资者倾向于美国国债。

黄金目前是市场中不太受欢迎的一个资产，尤其在近期希腊局势中黄金的表现更是让人失望。

对于近期黄金市场的疲软表现，背后有几大因素对黄金市场形成了打压。

首先，危机似乎变成了常态，黄金市场的反应越来越平淡。并且即使在投资者们寻求避险保值资产时，黄金也不再是首选，更多投资者倾向于美国国债。

即使在希腊危机中实物黄金需求出现了大幅增长，也不足以抵消此前黄金市场的抛售。并且从黄金ETF来说，黄金投资需求也处在比较低迷的状态。Bell Curve Trading的市场策略主管Bill Strazzullo认为金价下行将跌至1150美元/盎司。

此外，美元表现强劲也是黄金市场面临的一大压力。事实上，除了美联储在紧缩，全球各国央行都在施行宽松政策，包括欧洲央行、日本央行等等，这使得美元上行，对黄金施压。此外，通胀毫无起色，使得黄金对冲通胀的功能难以显现。

现在的黄金和2007年至2008年的股市相似，金价从2008年10月802上涨到2011年8月的1916美元/盎司，同期美元指数下降了14%。

黄金爱好者们曾经因为担心恶性通胀而青睐黄金，但恶性通胀并没有发生。另外，在通胀毫无起色的情况下，目前市场担忧的是通缩。最后，中国的实物需求有减弱的迹象，在股市上行的情况下，投资者们转向了股市。

一季度中国的黄金需求同比下降了7%。