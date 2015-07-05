黄金周评:希腊局势跌宕起伏黄金无感 FED纪要再度登场

本周初黄金一度因希腊局势高开，尽管随后的情节跌宕起伏，但黄金基本无感。在ADP数据后，市场对良好非农预期下，金价触及三个半月低位。 希腊在周日公投，这将影响黄金下周初的表现。 美联储也将公布6月会议纪要，投资者希望从中探寻加息时间线索。

6月29日-7月3日当周黄金市场综述：本周金市剧本内容丰富，剧情跌宕起伏。国际债权人上周末拒绝延长希腊救助计划，且谈判毫无进展，希腊即将对国际货币基金组织IMF违约，该国随后决定实施资本管制，并在7月5日举行公投。局势急转直下，国际现货黄金周一（6月29日）开盘跳涨10余美元，触及本周高点1187.50美元/盎司。

随后希腊在周二确认没有向IMF偿还15亿欧元到期贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体，此前，齐普拉斯向欧洲稳定机制（ESM）提出了两年的延长救助申请，并声称愿接受债权人的许多条款，但为时过晚，债权人也不愿意在公投前进行新的讨论。然而，黄金并未因此而上涨，市场分析认为欧元因希腊违约下跌，这提振了美元，金价受到打压，而且市场更为关注随后将公布的美国就业报告和周日的公投。随后，普拉斯呼吁周三号召国民反对新协议，并称希腊受到“勒索”。

周三公布的ADP就业向好，市场预期美国6月非农就业报告将证明劳动力市场继续改善，周四数据公布前，黄金下挫刷新三个半月低点1156.85美元/盎司，公布的就业报告稍低于预期，金价小幅反弹，但市场仍预期美联储9月加息，黄金维持疲软。因周五美国独立日休市，市场交投清淡，全球市场将关注点转向了希腊周日举行的公投。

国际现货黄金本周连续第二周收低，开盘报1174.58，收盘报1168.60，最高上探1187.50，最低触及1156.85，收于1168.60美元/盎司，下跌5.98美元，跌幅0.51%。

当周要闻盘点

希腊对IMF债务违约 十字路口“公投”定未来

国际债权人上周末拒绝延长希腊救助计划，该国不可避免将对IMF债务违约。该国随后宣布实施资本管制，总理齐普拉斯布提出7月5日就债权人新协议举行全民公投，该提议得到议会批准。欧盟官员随后表示在公投前不会举行新的磋商，并拒绝了齐普拉斯在IMF债务到期前一刻提出的新申请。齐普拉斯恼羞成怒，声称希腊受到"勒索"，呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

IMF确认，希腊未能在周二的最后期限偿还15亿欧元贷款，成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。IMF发言人称，希腊只有在偿还完拖欠款项后，才可以得到IMF的进一步资金支持。

不过金融市场没对希腊违约作出恐慌反应，这与2011年希腊爆发危机时形成鲜明对比，当时市场认为希腊危机将威胁欧元区前景，西班牙和意大利等处境危险国家的借款成本急剧飙升。而现在市场相信，希腊对欧元区造成的风险是可控的。因此，黄金的避险清晰并没有被激发，而欧元下滑美元被推升的情况下，金价反而小幅下探，市场更为关注随后将公布的美国就业报告和周日的公投。

国际货币基金组织(IMF)周四(7月2日)发布的一份分析报告指出希腊的债务可能需要进行重组。IMF还表示，过去一年，情况已经恶化得很厉害。债务已经变得不可持续。希腊可能需要债务减计。该机构甚至提出，给予希腊20年的宽限期——这意味着接下来20年，希腊将无需偿还任何欠款。

IMF指出，如果考虑中的改革被进一步减弱——特别是进一步降低基本盈余目标和降低结构性改革强度——那将不得不进行债务减计。希腊的经济已经受到了巨额债务的困扰，在过去5年间，希腊经济萎缩25%。IMF称，该国将需要500亿欧元来度过接下来的三年。

这份报告基于上周的情况做出。评估之后，希腊违约了IMF的借款，成为了IMF史上首个违约的发达国家。

希腊在北京时间周日（7月5日）中午时分开始了公投。此前的调查显示，支持与反对两派差距微弱，几乎打成平手。这表明，此前希腊民调一边倒反对的局势正在改变。

彭博最新公布的IPSOS民调显示，“赞成”以44.0%领先于“反对”的43.0%。希腊《民族报》委托Alco Survey的调查周五公布，数据显示，计划投反对票者比例为43.4％，计划投赞成票者为44.8％。本周早些时候，ProRata Institute调查显示，投反对票者比例领先。可见，赞成方取得了微弱优势。

近期的调查表明，绝大多希腊人希望保住欧元区成员的身份，六七成的希腊选民希望祖国留在欧元区。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）警告，若公投反对，债权方将不再与希腊进行新谈判，希腊将失去在欧元区根基。

美国非农就业报告稍逊于预期 但加息预期未变

本周前半程美元表现坚挺，包括6月ADP民间就业和5月建筑支出在内的数据暗示美国经济强劲，这令市场对美联储9月升息的预期升温。不过，周四公布的6月非农就业数据显示，美国非农就业增幅低于预期，且就业参与率降低。

数据处理公司ADP周三(7月1日)公布的数据显示，美国6月ADP就业强劲反弹，且创下2014年12月以来的最高水平。数据显示，美国6月ADP就业人数增加23.7万人，预期增加21.8万人，前值修正为增加20.3万人。

ADP数据预示6月非农就业报告或有较好表现，周四非数据公布前，黄金下挫刷新三个半月低点1156.85美元/盎司

美国劳工部本周四数据显示，美国6月非农就业人口增长22.3万人，预期增长23.3万人，前值增长28.0万人。失业率5.3%为2008年4月以来最低，预期5.4%。劳动力参与率则创1977年以来最低。数据同时显示，6月劳动力参与率62.6%，预期62.9%，前值62.9%；平均小时薪资同比增长2%，低于前值2.3%，平均小时薪资月率持平，预期增长0.2%，前值增长0.3%。

华尔街日报随后评论称，美国6月非农数据录得相对稳定的增长，但是薪资增速持平，劳动参与率出现大幅下降，且失业率下降至金融危机以来的最低水平，这部分反映了上月美国有43.2万人逃离了劳动力大军，表明美国当前的就业市场仍然在一定程度的疲软。

德意志银行首席美国经济学家也表示，“尽管就业市场表现稳固，但薪资上涨缺少动力仍旧使得美联储提早加息变得困难。”

“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Hilsenrath则延续了其偏于乐观的观点。他认为，最近的非农数据和美联储对于经济的判断吻合。

Jon Hilsenrath撰文称，美联储关注两件事情，一是美国上半年经济是否能企稳，二是海外局势的溢出效应。Hilsenrath认为，从6月非农就业数据看，美国经济站稳了脚，扛过了年初时的各种不利因素。美联储现在需要观察，海外局势的溢出效应如何，是否实质地影响到了美国，最后依此作出决定如何回应。

加拿大帝国商业银行(CIBC)的经济Royce Mendes在数据公布之后指出，美联储有足够的证据在9月行动。

JANNEY MONTGOMERY SCOTT首席投资策略师Mark Luschini表示，“我认为数据有点疲软。比预期值没有低很多，但就业参与率再次下降，时薪增长为持平。我认为收入领域倒是在积聚动能。前月数据也被下修。”Luschini指出，所有那些都意味着，这个数据是市场乐见的，它不会促使美联储比之前预期更早地采取行动，但又好到足以说明美国经济增长态势保持完好。

WILMINGTON TRUST固定收益组合经理Wilmer Stith指出，“数据稍稍让人失望。如果有什么值得说的话，那就是为美联储进行首次升息前争取到了一点时间。这使得9月加息可能性面临更多一点的疑问，但我们仍然认为9月会加息。”

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)当地时间周二(6月30日)表示，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑，美联储(FED)准备在今年加息，9月仍然“可能”。

后市展望

展望下周，美联储将公布6月货币政策会议纪要，投资者可从中寻找有关加息时点的线索。数据方面，美国有5月贸易收支和消费者信贷，以及6月服务业和综合PMI终值公布。欧洲方面，德国和英国都将公布5月贸易和工业数据，市场可一窥欧洲这两个最重要经济体的运行态势。

据彭博社周五(7月3日)公布的最新调查显示，自6月5日当周以来，黄金交易员、分析师四周以来首次看空下周金价。在接受调查的19位黄金交易员及分析师中，4人看涨(21%)，9人看空(47%)，6人看平(32%)。

本周Kicto调查结果显示，绝大多数大众投资者都看跌下周装进，而市场专业人士则略倾向于看涨下周黄金。

本周在接受调查Kitco在线调查的211位大众投资者中，62人(29%)看涨，119人(56%)看跌，30人(14%)看平。

市场专业人士连续第三周对短期的黄金走势表现出较大的不确定性。接受调查的33位市场专业人士中，18位作出了回复，其8人(44%)看涨，7人(39%)看跌，3人(17%)看平。市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

美银美林在周度报告中表示，“我们正处于牛市的开端，但金价没有立即上涨的催化剂。希腊局势持续的不确定性是个关注点。风险扩散利多黄金，但这可能被美元上涨抵消。在美联储首次加息前，黄金不可能持续上涨。”

瑞银集团(UBS)表示，近期希腊局势似乎并未对金价产生任何实质性的影响，截然不同于市场以往对此类时间的反应。该行表示，金价对市场头条的反应出现疲态，也就是说，利空消息的门槛较高，且可能需更多利空触发金价的避险买盘。除非未来数周希腊局势快速恶化，否则难以见到金价显著的波动。

德国商业银行(Commerzbank)周二在周度分析报告中称，此前金价涨势在200日均线1205美元附近受挫，短期风险趋于下行，需关注1162美元附近的支撑力度。该行表示，眼下现货黄金依然承压，6月中旬曾一度尝试上探200日均线1205美元，但最后受阻逐步震荡下跌。同时200日均线的阻力也接近2015年下行趋势线1204美元。因此，短期金价可能继续跌向78.6%回撤支撑1162美元。

华侨银行(OCBC)分析师 Barnabas Gan称，到今年年底，金价还会再跌去10%到1050美元/盎司的水平。过去两年中，在19名包括渣打、荷兰银行等分析师的追踪中，Gan的预测分析是最为准确的。Gan表示，由于美联储会升息，因此金价还会下跌,“对美联储升息的预期使得美元表现强劲，强劲的美元将会拉低金价。”丹斯克银行(Danske Bank A/S)高级分析师Jens Pederson认为，今年黄金均价1204而明年金价则会跌到1179美元/盎司。他是过去两年中对黄金预测最准的专家。

下周重要经济数据和事件

周一

瑞士6月CPI

美国6月ISM非制造业PMI

美国6月LMCI

黑田东彦发表演说，可能提及经济、物价和货币政策

日本央行公布日本各地区的季度报告

周二

英国5月工业产出

加拿大5月贸易帐

美国5月贸易帐

澳联储宣布利率决定

周三

日本5月季调后经常帐

欧洲央行执行委员会委员科尔发表讲话

雅各布?卢出席财政与货币政策主题活动

英国财政大臣奥斯本报告2015年选后预算

周四

澳大利亚6月就业人口变动及失业率

中国6月CPI及PPI

德国5月季调后贸易帐

美国上周季调后初请失业金人数

英国央行公布利率决议

美联储6月会议记录

周五

日本6月国内企业商品物价指数

英国5月商品贸易帐

加拿大6月就业人口变动及失业率

堪萨斯联储主席乔治就货币政策与经济前景发表演说