默克尔态度强硬：希腊公投前 我们没得谈！

希腊成为史上首个对IMF债务违约的发达国家。在此之际，希腊希望继续谈判，但德国总理默克尔拒绝立即返回谈判桌。

据彭博社，她周二在柏林举行的基民盟活动上表态称，在计划中的希腊公投之前，“我们绝对不会(和希腊政府)讨论任何事情。”

希腊将于7月5日就债权人提出的进一步削减希腊预算的方案等举行全民公投，外界将其视为希腊去留欧元区的关键。公投结果将决定欧央行是否要拉希腊一把，以便让这个国家继续维持经济生命。

欧洲领导人正等待希腊总理齐普拉斯准备妥协的迹象。除拖欠IMF欠款之外，希腊还于本周一正式实施资本管制，股市和银行暂停营业，国内不断爆发大规模民众示威游行。希腊政府新的救助请求遭默克尔的严厉驳斥，该国保留欧元区成员国的资格岌岌可危。

欧元区其他成员国已经对陷入经济危机的希腊提供了整整五年的帮助，前后开展两轮国际援助。前IMF董事会成员、现美国智库大西洋理事会负责人Andrea Montanino称：“人们只是真心受够了。”

继周一正式实施资本管制之后，希腊政府在周二表示将继续谈判，以寻求在欧元区内达成一项“可行的协议”。不过，提案不包括任何债权人要求的经济改革措施。

希腊政府已递交了新的援助请求。对此，默克尔称，希腊政府的请求“不是非常具体”。欧元集团将在布鲁塞尔时间周三早间11:30召开第二次紧急电话会议讨论希腊的请求。

彭博社援引三位知情人消息称，初看之下，不包括任何经济改革措施的提案是不会成功的。

在摩根大通驻伦敦经济学家Malcolm Barr看来，“希腊提交的请求看起来在某种程度上是将自己排除在了欧元区之外，并且给人的感觉是：齐普拉斯正寻求一个富有想象力的解决方案。(不过)现阶段的任何协议都要满足欧元区的条件。”

一位匿名官员对彭博社透露，在推动谈判的努力之下，希腊已经同意提供更多信息，并称可能改变公投条款和建议。

据彭博社，Berenberg Bank驻伦敦首席经济学家Holger Schmieding表示：“若公投结果是“NO”，那么IMF和欧洲将基本不会再为希腊提供资金支持。此前的援助事实上就等于人道主义救济。届时，作为退出欧元区的第一步，希腊将不得不打欠条。”

华尔街见闻提及，欧元区财长们周二拒绝了希腊要求紧急援助的请求，希腊未能于当天偿还15.5亿欧元的IMF贷款，由此成为史上首个对IMF债务违约的发达国家。