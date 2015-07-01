人民币兑美元盘中走软 PMI数据冲击有限

人民币兑美元即期周三(7月1日)随中间价小幅下跌，但跌势逐渐收窄。交易员指出，市场跨过半年实践节点后恢复平静，最新6月官方制造业采购经理人指数(PMI)影响有限，“除非客盘购汇需求减少，否则短期内汇价仍难摆脱6.20-6.21元波动区间。”

人民币兑美元即期周三(7月1日)随中间价小幅下跌，但跌势逐渐收窄。

美元/人民币询价系统午盘报6.2015，周二收报6.2010。美元/人民币央行中间价定为6.1149，周二中间价为6.1136。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2418/6.2478，周二尾盘为6.2408。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2044/6.2048，上一交易日尾盘报6.2057。

交易员指出，市场跨过半年实践节点后恢复平静，最新6月官方制造业采购经理人指数(PMI)影响有限，“除非客盘购汇需求减少，否则短期内汇价仍难摆脱6.20-6.21元波动区间。”

国家统计局最新公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平于上月的50.2，连续四个月位于荣枯线上方。官方非制造业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.6个百分点。

交易员认为，周二人民币上扬更多是季节性因素，另外央行维稳决心亦令结汇盘信心上升，然当前希腊违约风险仍有助推美元指数反弹动力，因此人民币摆脱区间转为升值同样缺乏理由。

渣打银行(Standard Chartered Bank)预计，美元/人民币年底前将达到6.19，考虑到下半年美联储(FED)首次加息即将临近，预计美元将趋于走强。但估计决策部门或将极力避免美元兑人民币汇率出现大幅、剧烈的上扬。

国际汇市方面，欧元周三在亚洲交易时段开局谨慎，希腊成为首个拖欠国际货币基金组织(IMF)贷款的发达经济体后，前景依旧不甚明朗，而这个后果对欧元区以及全球经济都难以预料。