希腊正式违约！IMF遭遇70年历史最耻辱一日

希腊债务违约终于成为现实！IMF周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经济体。未如期偿还贷款就相当于违约，这都意味着希腊未履行义务。不过令投资者更加担忧的是，在7月5日举行是否接受债权人提出条款的公投之后，希腊可能退出欧元区，若果真如此，这恐将引发金融市场剧烈动荡。

国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice称，希腊只有在偿还完拖欠款项后，才可以得到IMF的进一步资金支持。Rice确认，希腊周二(6月30日)稍早已请求延期还款，IMF委员会将“适时”予以考虑。

这是IMF在70年历史中首次遭遇发达经济体违约的情况，以及单一违约规模最大的事件；从而使希腊加入津巴布韦、苏丹和古巴等违约国的行列。

受希腊违约消息影响，欧元周二全线重挫，而月底及季末买盘对美元构成提振。周二纽约尾盘，欧元/美元重挫0.8%，报1.1148。美元指数上扬0.73%，报95.48。

Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示：“月底、季末有大量欧元卖盘和美元买盘。”

法国兴业银行(Societe Generale)外汇主管Kyosuke Suzuki称：“许多市场人士已经对希腊违约的可能做出反应。但并不能担保市场会持续稳定下去。”

希腊目前的援助计划即将在周二午夜到期，该计划中的剩余资金被冻结，而希腊急需这些资金来支付薪资和偿还债务。当日稍早希腊政府要求欧洲国家暂时延长救助计划，帮助该国在未来两年偿付债务。

欧洲官员表示，现在要阻止希腊救助方案于午夜到期已经太晚，意味着该国无法获得仍被冻结的153亿欧元资金。

自2010年以来，希腊得到欧盟和IMF的两次救助，共获得将近2400亿欧元资金。这些资金让该国得以维持运转，但民众付出了沉重代价，承受了诸如削减养老金、工资以及公共服务等撙节措施。

希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，希腊并未从纾困计划中获得什么好处，这些钱基本都用来向德国和法国银行还债；这些银行向历任希腊政府借出大笔的钱。

分析员和交易员认为，希腊未按期偿还IMF 15亿美元欠款而触发信用违约掉期(CDS)兑付的可能性不大。

苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group Plc)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)表示，投保希腊主权债务的衍生品不会兑付，因为IMF的贷款是双边协议，并不会导致政府债券的交叉违约。

伦敦LNG Capital首席投资官Louis Gargour表示：“IMF贷款偿付将被错过，但是这并不像人们想象的那样紧急，并不会引发破产，更值得关注的是，如果希腊在下个月没有足够的流动性来偿付双边债务和外债，这个将会被认为是违约，并触发CDS合同的支付。”

希腊未能及时偿还IMF贷款，仍有可能离开欧元区，而这个后果对欧元区以及全球经济都难以预料。澳洲国民银行(NAB)资深汇市策略师Emma Lawson说：“有这么多的不确定性、臆测以及真假难辨的情况，所以许多市场都持观望态度，等待后续发展。”

希腊危机下一焦点：是否会退欧？

欧元/美元本第二季度上扬近4%，为2013年第三季以来最大季度涨幅。6月欧元/美元可能上涨1.4%，为两个月来最大涨幅。尽管如此，欧元此前受到支撑是因市场乐观预期希腊不会违约，但鉴于糟糕局面已经出现，这可能令欧元后市承受巨大下行压力。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)宣布将于7月5日举行公投，让希腊选民决定是否接受其政府所反对的救助条件，此举令欧洲官员大感意外。齐普拉斯周一暗示，如果希腊选民接受他曾拒绝的金援协议条件，他将辞职。

在周日公投前，市场还关注希腊民众对债权人提出的救助条款的主流看法。公投前进行的两项民调显示，多数希腊人赞成与国际债权人达成救助协议。

欧元区各国财长称，他们将在周三讨论齐普拉斯提出的最新贷款请求，实际上将回到谈判桌前。齐普拉斯请求提供新的两年期贷款用于偿还接近300亿欧元的债务；他还寻求进行债务重组，不过国际贷款人迄今为止并不愿考虑这一选项。

瓦鲁法基斯指出，希腊政府可能改变对7月5日公投的立场，此举似乎意在软化国际贷款人的态度。希腊民众将在公投中，就国际债权人最新的救助条款进行投票。

德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约的全球外汇策略部主管Alan Ruskin表示：“市场上的乐观情绪有所增强，因希腊将在周日举行公投，且公投的结果可能是‘支持’救助计划。”

前太平洋投资管理公司(PIMCO)联席CEO埃里安(Mohamed El-Erian)称，希腊难以维持欧元区成员资格，该国被迫退出欧元区的概率是85%。目前担任欧洲最大的保险公司安联(Allianz)集团首席经济顾问的埃里安周一接受采访时说：“如果你用枪对着我的脑袋，让我必须对希腊未来几周被迫退出欧元区的概率做个预测的话，我的答案是85%。”

埃里安表示，信任已瓦解，指责满天飞，这种状况增加了解决问题的难度；希腊可能不得不诉诸并行货币。他认为，债权人与希腊双方都有责任：欧洲方面在债务减免上应该更坦率一些，希腊政府则本可在改革方面做得更多一些。

德国总理默克尔(Angela Merkel)已经排除了希腊周日公投之前展开进一步协商的可能性。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)说道：“希腊离开欧元区，会发生什么情况？这会发出欧元区成员国可以退出的负面信息，人们可能觉得，一个国家可以退出欧元区，那么其他国家以后也可以这么做。”一周前他还表示并不担心希腊问题蔓延。

维基解密6月23日援引美国国家安全局(U.S.National Security Agency)的秘密情报称，法国总统奥朗德(Francois Hollande)早在2012年5月就曾秘密召开内阁会议，讨论希腊退出欧元区可能产生的后果。

维基解密称，奥朗德当时履新不过短短数日，他对上任后与德国总理默克尔的首次会面感到失望，奥朗德要求与德国执政联盟中的德国社会民主党(SPD)领导人会谈。

野村证券(Nomura)分析师Yujiro Goto说：“月末和季末的资金流动有利于美元，多数投资者等待观察希腊公投结果和民调指向，中期来讲我们仍作空欧元/美元。”

一周期欧元/美元期权隐含波动率进一步涨至18%左右，周一尾盘为16.5%，这暗示交易员预期未来几天交投将更加震荡。

不过据媒体报道，德国财长朔伊布勒(Schaeuble)向国会议员说他不认为希腊危机会扩散。而法国财长萨潘(Michel Sapin)周二也表示，希腊的位置仍留在欧元区，但如果要退出，对其他国家也不会造成重大变故。

WallachBeth Capital LLC.董事总经理兼高级策略师Ilya Feygin表示：“任何欧元区成员退出的可能性对于欧元来说都是利空，但在其它更大成员国看上去也会走上相同的道路之前，市场对此还不是那么担忧。”

NAB外汇策略全球共同主管Ray Attrill认为，押注欧元贬值一直是危险的赔钱交易。他说，许多人似乎认为希腊危机不会扩散，欧洲央行(ECB)和欧盟决策官员会严阵以待，竭尽所能提供协助。