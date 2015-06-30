黄金反弹无力，维持高空思路不变

周一时段金银受希腊局势影响直接跳空高金，但涨势并没有延续下去，高空后小幅上涨出现回落趋势，昨日也分析过，此次的回落是典型的高开低走行情，行情会回补下方缺口，金银接下来一路震荡下行，白银3150最高点空，黄金1179激进空单，都是有所利润的，晚盘时段也说过，第二天会继续维持弱势下跌的走势，行情只有没有消息面的影响，都是按照技术趋势来发展。

希腊总理齐普拉斯在北京时间周六早晨宣布，将在7月5日就接受还是拒绝债权人的提议举行公投，其将尊重人民的决定。同时向国际债权人要求把6月30日到期的现有救助协议再延长数天。

希腊自周日起实施资本管制。希腊政府官员已证实：银行及证券交易所将至少关闭至7月6日；ATM机将在周一下午稍晚重开且每日取款限额为60欧元；但强调养老金发放不受每日取款限额限制。

黄金方面：昨日最高走至1187，出现回落，日线收取一定下引的阴柱， 说明近日会继续维持一个弱势行情发展，下方在1172附近有一定支持，但是本人看来此位的支撑并不能给黄金带来很大的反弹趋势，因为在大周期周线来看，饱和大阴柱的影响下反弹会显得非常无力，即使昨日又消息面也只给金价带来一定的反弹，只有消息面热度一过黄金马上开始下跌，这也是我多次强调，近期黄金还是要以空头为主多单只能在消息面出的时候迅速抢个反弹，行情还有继续下探的风险，并且还将刷新上周低点1168，目前的行情并不能当着企稳上涨的行情对待，我们顶多算作下跌中的反弹，现在还不具备低位起涨的条件，至少目前不是。鉴于目前行情在非农和希腊方面双重影响下，不会有太大的波动，咱们操作上都以短线为主，等待行情走稳之后再选择中线介入。今日具体策略：金价反弹1181做空，损1185，目标看1173-1170，金价先回调至1165附近短多，损4美金，目标看1178-1183

白银方面：银价在跳空高开3171出现明显阶梯式下行，几乎每一次下跌低点都是后续反弹的高点，今日最低跌至3070附近。从日线形态上分析，前一日收取的单根锤线，目前还在验证中，昨日虽然有小幅跌势，但是并没有突破前日低点，一旦今日收取长下引线，那么明日会出现小幅反弹，若有大阳拉升，那么短期低位宣布成立，价格会随着时间的推移而上涨，因为走势比较弱，不能指望它能瞬间非常大的拉升强度，若突破这一线支撑，就得去3000附近寻求支撑了。今日具体策略：银价回落3080试探性做多，损3050，目标看3130-3150即可。