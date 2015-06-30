希腊总理：踢希腊出欧元区？欧洲领导人没这个胆！

数以万计的希腊民众周一(6月29日)进行了多年来规模最大的集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)当天表示，欧洲领导人没有胆量把希腊扔出欧元区。他在这个陷入危机的国家实施资本管制后不久就发出了上述挑衅言辞。

齐普拉斯在接受电视采访时表示，希腊离开欧元区的成本将是“巨大的”。

希腊计划本周日(7月5日)就救助议题举行公投。齐普拉斯称，将尊重投票结果，但不会领导一个执行“长期撙节政策”的政府。

他在推特上表示，“公投将让我们在谈判恢复时拥有更强大的谈判立场，民众参与公投的比例越高，投反对票的人数越多，我们的立场就能更强”

欧洲领导人和决策者对齐普拉斯上周六(6月27日)凌晨意外宣布公投措手不及，警告这是对希腊在欧元区的前途投票。

目前欧洲领导人的情绪异常焦躁。欧盟执委会主席容克表示，他感觉自己遭到了背叛，并告诉希腊人，若公投结果为“否”，将被视为退出欧元区的暗示信号--他的立场得到其他领导人的附和。

路透周一针对逾70位经济分析师和交易员进行的快速调查显示，受访者认为希腊离开欧元区的可能性为45%，高于一周前的30%。