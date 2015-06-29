受希腊资本管制影响 美原油亚市下破59美元大跌逾1%

美国原油期货周一(6月29日)亚市早盘跳空下跌逾1美元，并刷新58.63美元/桶的近三周低位，此前希腊实施资本管制，因国际债权人拒绝拨付救助款，导致欧元/美元暴跌，提振美元走强。同时，布伦特原油期货亦下跌逾1%,刷新62.40美元/桶日低。不过，西方官员称伊朗核协议恐怕难以达成，或对油价提供些许支撑。

希腊的债权人周六(6月27日)拒绝把希腊的现有救助计划延长到本周二(6月30日)晚间截止期限以后。希腊国会周日(6月28日)批准了齐普拉斯提出的7月5日公投提案。同时，希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

西方官员周日暗示，伊朗对于三个月前与世界强国达成的暂时性核协议的立场有所退却；美国与伊朗官员表示，就最终核协议的会谈有可能超过6月30日的最终期限。

Energy Management Institute分析师Dominick Chirichella表示，“如果伊朗解除贸易制裁，短期内将会有庞大数量的滞销原油涌入国际市场，目前伊朗有许多原油仍然储存在油轮上等待第一时间投放市场。”

盛宝银行(Saxo Bank)交易品分析师Ole Hansen认为，伊朗如果达成核协议，那么国际原油价格将会下降5到10个百分点。

北海以及西非大量滞销原油已经使布伦特原油价格受到巨大压力。目前布伦特原油8月期货价格维持在63美元左右，与美国NYMEX原油期货价格差不到4美元。西非产油国家尼日利亚滞销原油难以找到买主，目前有大概1000万桶原油滞留在海上的油轮中。

Petromatrix总裁Olivier Jakob表示，“仍有许多滞销原油正在寻找买主。这个情况限制了原油上行空间，同时使原油价格承压。”

分析师同时还表示，美国上周汽油库存的增加也使美国NYMEX原油价格承压。PVM Oil Associates分析师Robin Bieber表示，“市场目前面临巨大问题。5个主要原油期货中的两个都位于关键支撑之下，并且其中一个是汽油期货，这不是一个良好的信号。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月26日)发布的周度报告称，截至6月23日当周，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共减少5134手，至238274手。

据彭博社周五(6月26日)公布的最新调查显示，近半数分析师及交易员看跌下周NYMEX原油价格走势。在接受调查的41位分析师中，看涨8人(20%)，看跌17人(42%)，看平16人(38%)。

北京时间10:07,NYMEX原油期货下跌1.39%，报58.80美元/桶。