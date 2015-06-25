2015/6/25黄金外汇行情解读

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/6/25 12:44

基本面：

"希腊债务谈判在税收、养老金和劳动市场改革问题上仍然存在严重分歧，各国财长突然结束会议，周四(6月25日)即将召开欧盟峰会，希腊和债权人将继续谈判。谈判并未讨论希腊要求的债务重组问题，雅典爆发民众抗议，反对进一步撙节。

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三(6月24日)进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。

欧盟领导人峰会将于周四在布鲁塞尔召开，来自左派政党的希腊总理齐普拉斯将会与债权方机构的领导人彻夜商谈，设法研究出一个以改革换取资金的协议，随后欧元区财长将在北京时间19：00再次开会。

下周二(6月30日)希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，否则就要宣布违约。若希腊真的违约，可能导致银行挤兑和资本管控，并就此脱离欧元区。

齐普拉斯整个下午都在与欧盟执委会主席贾克、IMF总裁拉加德、欧洲央行总裁德拉吉和迪塞尔布洛姆磋商，但没有取得突破。"

技术面：

昨日金价继续下跌，但最后在1170.29获得支撑，，日线收锤子阴线，金价企稳1174.17，MA6拐头向下欲下穿布林中轨，macd下跌无力，今日开盘走高，金价重回1179附近。4小时MA6转向上行，macd连续阳线，dif与dea看多走势。

今日观点：

综上所述，今日黄金关注1187.94的情况，建议在1174.26不破的前提下做做多，止损1167如果击破1187.94持有。欧元观望。英镑跌破1.5695做空。

今日思路：

阻力位1187.94、1201.71；支撑位1174.1、1170.29；

1、黄金1174.17企稳做多，止损1167止盈1187.94、1201.71、1209.47；

2、黄金1174.14跌破做空，止损1176止盈1167、1152；

3、白银15.81企稳做多，止损15.65止盈16.09、16.36；

4、加元1.2389突破做空，止损1.2422止盈1.2274、1.2159；

5、澳元0.7222附近做空，止损0.771止盈0.7820、0.7875；

6、日元124.15附近做空，止损124.36止盈123.42、122.68；

7、欧元1.1284附近做空，止损1.1402止盈1.1167、1.1101、1.0866；

8、英镑1.5695不破做空，止损1.5797止盈1.5637、1.5549；

9、瑞郎0.9337附近做多，止损0.9268止盈0.9360、0.9498；

10、镑日193.56跌破做空，止损195.87止盈192.26185.37；177.18；

11、欧日139.07附近做空，止损140.16止盈137.06、133.96、

12、美指95.66突破做多，止损94.6止盈97.56、97.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差