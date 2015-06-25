美国6月19日当周原油库存连续第八周减少

美国能源信息署(EIA)周三(6月24日）公布的数据显示，美国上周原油库存连续第八周减少，且降幅高于预期。同时，汽油和精炼油库存均增加。

EIA数据显示，截止6月19日止的一周，美国原油库存减少493.4万桶，预期为减少210.0万桶。同时，汽油库存增加68.0万桶，预估减少30.4万桶；精炼油库存增加183.7万桶，预估增加99.3万桶。

同时，EIA还称，6月19日当周美国原油每日进口量减少43.2万桶；炼厂产能利用率上升0.9个百分点，至94%。

美国能源信息署(EIA)上周三(6月17日)公布的数据显示，截至6月12日当周，美国原油库存下降267.6万桶，预期减少165.7万桶，为第7周连降；同时，汽油库存增加46.0万桶，精炼油库存增加11.4万桶。精炼厂利用率下降1.5%，至93.1%。

数据公布后，美原油短线重挫逾1.5美元，并刷新59.80美元/桶日低，随后缩减部分跌幅。

国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)周三(6月24日)公布一份研究报告表示，考虑到美国总统大选临近，以及可能影响汽油价格的政策的政治敏感性，美国在2017年前解除石油出口禁令的可能性很小。

不过，高盛指出，鉴于该项法律实施愈发灵活，可能进一步放宽，所以禁令带来的限制未来可能减少。

该行认为，如果解除该禁令，全球的精炼利润率都将提高，因为可以获得美国折价原油，但此举可能导致墨西哥湾沿岸和东海岸炼油商面临国际竞争加剧和价差缩窄的压力。

高盛还称，这种情况下，布伦特原油和美国原油价差将缩窄至每桶4美元，而且会额外带动35-120亿美元的基础设施投资。

美国参议院能源委员会主管周二曾在一份报告中指出，如果美国不结束长达40年的原油出口禁令，伊朗可能很快参加全球市场竞争，全球市场也基本会对美国油企关上大门。