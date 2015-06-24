欧元反弹已经结束 盘中偏好转为看跌

ActionForex外汇分析师则指出，欧元/美元已经跌破1.1204关键支撑，表明汇价自1.0818开始的反弹已经于1.1436筑顶结束。盘中对欧元的观点转为看跌，目标指向1.0818支撑位。

周三（6月24日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1185附近水平徘徊。

知名外汇网站ActionForex外汇分析师则指出，上一交易日欧元/美元大幅下跌，已经跌破1.1204关键支撑，最低触及1.1135，表明汇价自1.0818开始的反弹已经于1.1436筑顶结束。盘中对欧元的观点转为看跌，目标指向1.0818支撑位。

正如此前所提到的，欧元/美元自1.0461开始的反弹被视为修正整理，若汇价有效跌破1.0818，则暗示这一波修正反弹已经结束，届时将再度测试1.0461低点。

如果欧元/美元跌破1.0461支撑位，则将延伸更长期跌势。而一旦再度反弹，则依旧预计将于1.0810遭遇强劲阻力，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位，届时还可能于此带来反转。

更大范围内图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自1.6039长期高点以来的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元/美元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其观点依旧维持看跌，且目前依旧支持汇价延伸下行趋势。