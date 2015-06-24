美国北达科他州石油钻井或已见底 反弹或令油价承压

周二(6月23日)发布的一份报告显示，美国第二大原油生产州——北达科他州石油产区的活跃钻机数似乎已触底。这一数据倍受关注，许多人希望从中预测未来的原油产量。

数据显示，过去三周北达科他州石油产区活跃钻机数徘徊在76至79台，较5月底的80台仅微幅下降。6月12日，钻机数量触及2009年以来最低位76台，随后几天略微增加，本周二时为77台。

简而言之，这是自油价去年秋季开始下跌以来，活跃钻机数量徘徊在同一区间的最长时间，为北达科他州及其附近的能源行业带来了些许安慰。3月初时，活跃钻机数为113台。

目前美国原油价格已从每桶约60美元持续小幅上涨，许多石油生产商已表示，将在油价处在65至70美元区间时增加更多钻机。然而根据北达科他州的数据，石油产量继续下降，4月日产量约较3月减少大约2.2万桶，至120万桶。

Whiting Petroleum和Hess等该州的生产商一直实验采用更新的技术工序于新油井液压裂解，并设法从旧有油井汲取更多产出。实际上，他们曾试图以较少钻机汲取更多产量，但运营者很快将必须恢复使用更多设备。

北达科他州矿物资源部负责人Lynn Helms在一份月报中表示，“如果油价仍低于每桶65美元，当前活跃钻机数将较运营者预计的2015年均值低5-8个。”

德意志银行(Deutsche Bank)分析师在周二的一份报告中，对整体美国页岩产业展现出乐观的看法。他们预估，今年余下时间里，包括Marathon Oil和EOG Resources等该行业六家重要业者的活跃钻机数将增长49%。

经营钻机的Helmerich & Payne Inc周二指出，“有一些迹象显示，北达科他州产油区的活跃钻机数可能正接近谷底，有客户暗示他们可能很快让闲置的钻机恢复运作。

不过，活跃钻机数上升及造成产量提高，有可能让油价走跌。分析师称，钻机数若跳增，对油价“可能构成挑战”。