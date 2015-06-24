Fed重磅官员狂飙“鹰”语 黄金抹去上周涨幅直下1175

国际现货黄金周三(6月24日)亚市盘初承压在1180美元下方盘整。周二(6月23日)因希腊本周有望达成协议，促使避险情绪回落，同时美国5月新屋销售强劲，且美联储官员称今年可能加息2次，极大推升了市场的预期，金价遭到打压下跌至四个交易日低位，基本抹去上周全部涨幅。

国际现货黄金周三(6月24日)亚市盘初承压在1180美元下方盘整。周二(6月23日)因希腊本周有望达成协议，促使避险情绪回落，同时美国5月新屋销售强劲，且美联储理事鲍威尔称今年可能加息2次，极大推升了市场的预期，金价遭到打压下跌至1175.82美元的四个交易日低位，基本抹去上周全部涨幅。周二晚间投资者将迎来美国一季度PCE和GDP终值数据，料将给予美联储货币政策风险的一些指引。

美国新屋销售强势反弹 Fed官员豪言年内加息两次

周二公布的数据显示，美国5月新屋销售强劲反弹，创下七年以来的最高水平，表明该国的房地产市场持续积聚动能，势必将提振二季度，乃至今年下半年的经济复苏。另一方面，美联储理事鲍威尔当天指出，美联储今年可能分别在9月和12月进行加息，且9月加息的概率为50%，该言论令金价延续周二欧洲时段的跌幅，并承压徘徊在1175美元的刷新四个交易日低位附近。

美国商务部(DOC)数据显示，美国5月新屋销售年化月率攀升2.2%至54.6万户，为2008年2月以来最高，预期52.5万户，前值修正为53.4万户。

不过，同期美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国5月耐用品订单月率下跌1.8%，主要受波动性较大的飞机订单所拖累。美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率增长0.4%，预期增长0.5%，前值下跌0.3%。

随着燃料成本企稳，石油领域企业投资最严重的下滑可能已经结束。出口很可能需要更长时间反弹，因为美元升值削弱了美国商品的全球竞争力。

美联储(FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)周二(6月23日)表示，只要经济表现一如预期，那么他认为美联储今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。同时，今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。

鲍威尔指出，自己预估错误的机率有50%，并称美国正在接近充分就业，而且随着能源价格偏低和美元涨势的影响反映在通胀的基准计算中，通胀应开始上升。

眼下算上鲍威尔在内，有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息，每次加息幅度可能为0.25个百分点。

七位美联储理事和10位地区联储主席对指标联邦基金利率的预估值集中在0.625%左右，意味着9月升息看来有可能。美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准。

希腊协议本周有望达成 但新提案恐遇一定阻力

本周一(6月22日)市场一度传来消息称，希腊和国际债权人有望在本周内达成协议，这也成为了周初最为重磅的消息，并引发了金融市场的“一片骚动”。然而，尽管希腊左翼政府周二表示有信心相信希腊国会将通过与债权人的协议，但有议员指责新提议导致撙节压力增加。

希腊首相齐普拉斯(Alexis Tsipras)在本周布鲁塞尔会议之前递交了一份新的解决方案建议书，其中对税收和养老金所做出的让步赢得了欧元区领导人的欢迎，但是一些左翼人士对此表示愤怒。一位议员表示，在经历历时5年的危机期间的数论谈判之后，协议对于希腊而言等同于一块“墓碑”。

欧元区领导人表示，雅典周一提交的新的预算提案将是进一步谈判的基础，如果协议达成，将解冻数十亿欧元的援助资金，这将避免下周违约进而可能导致希腊退出欧元区的结局。欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)称，希望能与希腊在本周内达成协议。

股市也对新的提议表示欢迎，周二欧洲股市延续前一交易日的大幅反弹，攀升至近三周高位。但欧元下跌，因市场担忧该计划将很难在希腊议会获得批准。

周二成千上万的养老金领取者和PAME工会成员在雅典市中心游行，抗议采取进一步紧缩措施。

市场分析人士指出，关于削减养老金和增值税改革的争议可能会成为阻碍希腊谈判本周达成协议的“拦路虎”。

首先是养老金方面的争论，国际债权人持续要求希腊取消提前退休，并且逐步淘汰所有养老金的团结奖助金。但是雅典方面则希望先增加养老金，三年内再逐步削减。齐普拉斯之所以坚持先要增加养老金，也是出于实现对于大选时的承诺，如果他此时出尔反尔，恐将会遭到国民的抨击。

其次是增值税改革的问题，国际债权人一直在推动希腊改革增值税(VAT)，他们要求希腊在除去食物、药品和酒店(税率约为11%)之外普遍上调23%的增值税。

齐普拉斯办公室的一份声明中指出，齐普拉斯周三将前往布鲁塞尔会见欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)和欧洲委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)。会议将于周三下午在布鲁塞尔举行，随后欧元区财长们将于格林威治时间17点会晤讨论解决债务僵局事宜。

据知情人士透露，债权人周三晚很可能会要求进一步削减开支，增加税收或进行更多改革措施才肯与希腊达成协议。

COMEX期金多头再降 关注晚间美PCE及GDP

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周数据显示，6月16日结束当周Comex期金的净多头头寸有所下降，较前一周的降幅达到7%。

三菱(Mitsubishi)分析师Jonathan Butler表示，当周由于市场对美联储发出9月升息的信号有预期，空头掌控了市场。然而，上周美联储FOMC会议显现出了鸽派的基调，因此带来空头回补，推动上周周四开始金价的回升。

巴克莱(Barclays)的商品分析师们表示，空头和多头头寸都有增加，这显示出市场在寻找平衡，但短期金价可能有所上行。空头头寸处在11月以来的最高水平，因此就有空头回补的空间。

另外，SPDR黄金ETF在上周持续流出，总持有量一度跌至2008年9月以来的最低水平，不过本周一出现了小幅流入，这也是5月26日以来的第一次流入。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓量增加0.51%至705.48吨，为5月26日以来首次增加。但该基金总资产仍接近2008年9月以来低位。

CPM集团的主管Jeffrey Christian表示，希腊的局势对黄金来说并不是一个机会，其它任何全球经济和政治的问题也都不是黄金的机会。“没有一个可能真的会有恶化。”

自今年2月以来，金价就一直在1150自1220美元/盎司的波动区域内，Christian认为，金价在未来几个月还会继续在该区域内。

蒙特利尔银行（BMO）分析师表示，黄金3季度和4季度均价预计分别为1220美元/盎司和1200美元/盎司。分析师还预计，黄金今年的均价预计为1207美元/盎司。白银3季度均价预计为17.00美元/盎司，今年均价为16.43美元/盎司。

Aurum Options Strategies的Tom Vitiello表示，黄金前景疲软，但并没有足够的多头头寸持有者让金价能够下跌到1164美元/盎司的支撑水平。目前黄金市场的走势是阶梯式的，在跌破1140美元/盎司的长期支撑水平之前都不会出现恐慌性的抛售。他认为，要上行突破1220才会表明多头回归。

眼下投资者周二将迎来美国一季度个人消费支出物价指数(PCE)以及一季度GDP终值，虽然都是修正值，但预计也能给出投资者有关美联储货币政策风向的一些指引。