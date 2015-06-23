金价稳于1185附近 福四通称希腊局势下金价或进一步下行

在周一黄金市场大幅下跌后，周二(6月23日)金价仍然受到希腊局势的影响，市场对希腊最终达成协议的预期使得避险需求减少，打压金价。周二亚盘金价最高触及1188美元/盎司，午市在1185美元/盎司附近小幅波动。

欧元区领导人周一在布鲁塞尔召开紧急峰会，对希腊提出的新建议表示谨慎乐观，并将其视为未来几日谈判的基础，期望能够达成协议避免希腊违约。

希腊股市和债市周一大涨，希腊股市飙涨9%，之前齐普拉斯(Alexis Tsipras)的政府提交新的方案解决养老金、消费税以及财政目标等问题，这些都是谈判的主要障碍。

希腊需要新的资金来偿还在6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款，否则该国将可能违约。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示，有些进展已经让人看到希望，领导人们应指明前进的方向，避免最糟糕的情境——“希腊不可控的无序退出欧元区”，同时让专家们研究出计划细节。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)周一表示，希腊的新建议比较全面，这是“重启谈判的基础”，但他同时警告称，未来几天的谈判将很关键。

欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)表示：“我确信我们会在本周达成最终协议，而且基于同样的原因，我们必须在本周达成协议。”

希腊总理齐普拉斯周一重申，希腊政府正在寻求与债权人达成协议以解决该国的融资需求，现在取决于欧洲债权人的态度。

福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示：“看起来希腊很可能在最后时刻达成协议避免违约。”他认为，这对黄金来说，意味着进一步的下行压力。

Meir称：“随着希腊违约这一因素的淡出，黄金的走势会更依赖基本面的因素，我们认为这是对黄金不利的。”

Meir指出，近期实物需求的平淡和黄金ETF的流出显现出黄金市场的疲软迹象。

SPDR黄金ETF在上周持续流出，总持有量一度跌至2008年9月以来的最低水平，不过周一出现了小幅流入，这也是5月26日以来的第一次流入。

印度雨季降雨影响了实物黄金需求，中国市场则因为股市表现良好，黄金的吸引力也有所减弱。

另一方面，美联储升息的预期仍然是黄金市场一大利空因素。

周一公布的美国成屋销售数据显示，美国5月份二手房销量取得2009年11月份以来最快增长，主要受到首次购房者推动，暗示了房地产市场的萌芽势头。

美国全国地产经纪商协会周一发布的数据显示，5月份二手房销量增长5.1%，折合年率535万套。接受彭博调查的经济学家预期中值为526万套。首次购房者所占比例达到2012年9月份以来最高水平。

经济数据向好为黄金市场带来又一重压力。